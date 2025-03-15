——马耳他大学医学生感受中医魅力

在马耳他姆西达，马耳他大学中医中心医生杨晓伟（右）带领人们练习八段锦。

新华社记者 陈文仙摄

“中医与西医有着不同的理念和疗法，我希望在未来的职业生涯中能够将中西医相结合，为患者提供更全面的治疗方案。”马耳他大学医学院学生西莫内·博塔伊在一场讲座后对中医疗法表现出浓厚兴趣。

应马耳他大学医学生协会邀请，马耳他大学中医中心医生王翊梦和杨晓伟近日分别以“中药茶饮和穴位按摩”“中医传统功法八段锦”为主题举办讲座，吸引了马耳他大学师生和马耳他国立圣母医院的医生们前来聆听。

博塔伊希望未来成为一名神经科医生，一直对针灸等中医疗法的显著效果感到惊奇。他曾因颈椎不适前往马耳他大学中医中心接受针灸和拔罐治疗，亲身感受到中医的疗效。“这些中医疗法让我感到非常舒适，颈椎的不适感得到了明显缓解。”他说。

马耳他大学中医中心成立于2015年，由上海中医药大学和马耳他大学合作建立，上海中医药大学附属龙华医院派出医生到马耳他，提供教学和中医治疗。

讲座中，王翊梦介绍了中医概念中不同体质的特点，并推荐相应的中药茶饮和穴位按摩。例如，湿热体质者容易周身困重、皮肤油腻，可喝菊花茶，并经常按揉曲池穴；气滞体质者容易情绪低落、胃胀气，可饮用陈皮茶，并按摩气海穴……

大家纷纷对照王翊梦提供的中医体质自测量表，分析自己属于哪种体质。根据大家的测试结果，王翊梦现场调配不同的中药茶饮。姜片、枸杞、菊花、茯苓等，在热水的冲泡下散发出淡淡药香，学生们端着一杯杯热腾腾的茶饮品尝。

“中药茶饮和针灸疗法的知识让我耳目一新。”学生尚特勒·阿佐帕尔迪一边品着菊花茶，一边说。她希望未来成为一名皮肤科医生，并认为中医在治疗皮肤病方面同样具有巨大潜力。“未来当医生后，如果有必要，我会根据患者的情况向他们推荐中医，这对患者可能会有很大的帮助。”她说。

医学生彼得·卡列哈喝了一杯枸杞和百合调配的饮品后对记者说，首次品尝中药茶饮让他感到十分新奇。他未来想成为一名外科医生，深知中医在外科手术康复方面的效果。

“中医对术后康复非常有帮助，可以帮助患者缓解术后疼痛，而无需依赖可能具有副作用的阿片类止痛药。即使对于慢性疼痛患者，中医同样是一个安全有效的选择。”卡列哈说。

八段锦也同样引起在场人们的浓厚兴趣。杨晓伟在简要介绍八段锦的历史渊源和练习益处后，带领大家现场练习。在舒缓的音乐中，学生们跟随杨晓伟的口令，依次完成每个动作，同时配合呼吸吐纳，使精神更加集中，感受练习八段锦带来的身心和谐的状态。

专注于外科方向的医学生胡迈拉·艾哈迈德说：“八段锦的动作柔和流畅，练习后身体感到非常轻松，尤其是腰部的紧张感明显减轻。”她计划未来坚持练习八段锦，以缓解久坐带来的身体不适。

（据新华社瓦莱塔电 记者陈文仙）

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