本报记者 龚 鸣

“我们愿同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。”2023年3月15日，习近平主席在中国共产党与世界政党高层对话会上发表主旨讲话，首次提出全球文明倡议。

推动文明传承发展，加强国际人文交流，促进全球文明对话……中国致力于同各方一道践行全球文明倡议，携手应对人类共同面临的各种挑战，为推进人类现代化进程汇聚文明之力，共同建设美美与共的世界文明百花园。

共同推动世界文明的繁荣发展

“雪花穹顶”映照下，34名孩童手提小冰灯围合环抱，象征着34个参赛国家和地区凝心聚力，点亮冰雪梦想——这是今年2月哈尔滨亚冬会开幕式上的动人一幕。

习近平主席在哈尔滨亚冬会开幕式欢迎宴会上的致辞中指出：“纷飞的雪花千姿百态，不同文明也各具风采。亚洲是世界多彩文明的汇聚之地，我们要推动彼此包容共存、交流互鉴，为人类文明发展进步作出更大贡献。”

亚奥理事会总干事、世界泳联主席侯赛因·穆萨拉姆认为，哈尔滨亚冬会不仅是一场体育赛事的胜利，更是亚洲团结、和平与友谊的生动见证，为不同文明之间的交流与合作搭建了桥梁。

历史上，多元文明相互遇见、彼此成就，共同推动了人类社会大发展、大繁荣。历来主张协和万邦、天下大同的中华民族，憧憬“大道之行，天下为公”的美好世界。今日之中国，正以更加开放包容的胸襟拥抱世界。

回首去年，“文明”是中国元首外交的关键词。

同法国总统马克龙在图尔马莱山口凭窗远眺，强调“双方可以和而不同，通过对话合作，为世界的和平和发展以及人类的进步作出新的贡献”；在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上，指出“中方提出全球文明倡议，就是旨在促进各国人民相知相亲，促进各种文明包容互鉴”；出席金砖国家领导人第十六次会晤，呼吁“建设‘人文金砖’，做文明和合共生的倡导者”；在秘鲁阐述中秘关系的“成功之道”——“古老文明的深厚积淀，赋予中秘两国智慧和胸怀，让我们能够看清历史前进方向，顺应时代发展潮流，始终坚持平等相待、互尊互信、互学互鉴，成为不同体量、不同制度、不同文化国家团结合作的典范”……从双边到多边、从区域到全球，习近平主席一次次阐释新时代中国的文明观。

向2024中国“哈萨克斯坦旅游年”开幕式致贺信，出席“中俄文化年”开幕式暨庆祝中俄建交75周年专场音乐会并致辞，向首届世界古典学大会、2024世界中文大会分别致贺信，为“中国·唐——一个多元开放的朝代（7至10世纪）”作序……习近平主席亲力亲为，推动文明交流互鉴。

愿同阿方设立“全球文明倡议中国—阿拉伯中心”，与非方携手推进“文明互鉴伙伴行动”“人文交流伙伴行动”，未来5年向上海合作组织国家提供1000个青年赴华交流名额，未来5年在金砖国家设立10个海外学习中心……一项项举措让践行全球文明倡议有了更多务实的落脚点。

斯洛文尼亚缘汉学会秘书长司马文斐认为：“全球文明倡议是一项历史性创举，理应获得世界各国支持，共同推动世界文明的繁荣发展。”

在上海博物馆，“寰宇东西：马可·波罗眼中的中国和世界”特展已展出3个月有余，追溯13世纪中外文明交往故事；在意大利国家现当代美术馆，中国当代美术作品展览不久前开幕，为欧洲观众带来一场美妙的中国艺术之旅。

“中意作为两大文明古国，应该起而行之，共同倡导以文化人、以德润身，以博大的人文情怀观照人类命运，以兼容并蓄的胸襟超越隔阂冲突，以和合共生的愿景凝聚发展合力，让文明的灯塔照耀人类前行的正道。”去年11月，习近平主席在北京同意大利总统马塔雷拉共同会见出席中意文化合作机制大会和中意大学校长对话会的双方代表，深刻阐述文明古国肩负的责任与使命，为推动文明交流互鉴提供方向指引。

创造更多理解与合作的可能性

马来西亚百人共舞“马中友谊瑞狮”热闹非凡、巴拿马城中国彩灯展游人如织、瑞士东部冰川上亮起蛇年灯光秀……申遗成功后的首个春节，世界各地年味儿更加浓郁，全球同乐氛围更加热烈。

走向全球的不只是春节，还有中华文明和平、和睦、和谐的价值追求。

“春节彰显了中国‘和’文化之美以及人类共同的情感共鸣。”埃及汉学家哈桑·拉杰布认为，“和而不同”是文明交流互鉴的基础，对当下尊重多元文化、应对冲突具有深刻启发意义。

从“和而不同”的处世哲学到“以和为贵”的价值取向，从70多年前提出和平共处五项原则到提倡“人类应该和衷共济、和合共生，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进”，中华文明蕴含的智慧愈发展现出独特的时代价值。

面对更加多元的世界，对话多一分、对抗就少一分，包容多一点、隔阂就少一点。中方始终主张，交流互鉴是文明发展的本质要求，也是推动人类文明进步和世界和平和发展的重要动力。

2024年6月，第七十八届联合国大会一致通过中国提出的决议，把每年6月10日定为文明对话国际日。国际社会一致支持联大设立文明对话国际日，充分表明全球文明倡议顺应时代潮流、契合时代需求。

共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作——中国坚定践行全球文明倡议，既是文明对话的推动者，也是践行者。

“璀璨波斯——伊朗文物精华展”“再见印加——秘鲁安第斯文明特展”“金字塔之巅：古埃及文明大展”等展览与中国各地观众见面，世界文明的多样性跃然眼前，平等包容的交流氛围蔚然成风。

电影《哪吒之魔童闹海》登顶全球动画电影票房榜首，游戏《黑神话：悟空》风靡全球，舞剧《咏春》在英国、法国等多个国家“破圈”传播——凭借对优秀传统文化的传承与创新，新时代中国文艺作品熠熠生辉，更是启发了各国对文明传承发展的思考。

举办首届世界古典学大会、在雅典设立中国古典文明研究院，实施一系列便利外国人来华旅游举措，启动中法文化旅游年、举办中越人文交流年等，中国致力于搭建文明交流互鉴新平台，开展形式多样的国际人文交流合作，以文化交融互动共绘全球文明新图景。

英国国家学术院院士约翰·贝恩斯表示，在经济全球化浪潮中，世界的多样性日益彰显，增进对不同文化的理解尤为关键。这种理解不仅能促进国际合作，而且能为应对全球性挑战提供多元视角和解决方案。

乌兹别克斯坦政治观察家沙罗菲丁·图拉加诺夫认为，中国强调尊重文明多样性、促进文化交流，“为世界创造更多理解与合作的可能性”。

提供了一种全新的发展视角

北京中轴线北延长线的东侧，中国共产党历史展览馆巍然矗立。许多来华访问的外国领导人、国际组织负责人在行程中安排这一站。

去年12月，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森曾专程到中国共产党历史展览馆参观。他说，中国的发展成就为很多国家提供启迪，那就是应该走出符合本国国情的发展道路，“任何国家都不应将自己的标准强加于别国，而应让本国人民去决定自己的前途命运”。

2023年3月的中国共产党与世界政党高层对话会以“现代化道路：政党的责任”为主题。全球文明倡议正是诞生于有关现代化的讨论中。

文明之于现代化有何重要意义？习近平主席一语道破：“当今世界不同国家、不同地区各具特色的现代化道路，植根于丰富多样、源远流长的文明传承。”中国式现代化是从中华大地长出来的现代化，是赓续中华文明的现代化。

2025年中国全国两会胜利召开，世界透过这个窗口，观察中国的民主政治实践。南非国家行政学院国际关系与伙伴部主任邦哈尼·玛伊梅勒说，中国民主实践蕴含着“天下为公”的文化底蕴，全过程人民民主为各国独立自主探索符合本国国情的道路提供了启迪和借鉴。

从中国的发展足迹溯源，中华优秀传统文化经过创造性转化和创新性发展，为中国之治注入源头活水：秉持“民惟邦本，本固邦宁”等民本思想，坚持以人民为中心的发展思想，中国实现了8亿人口全部脱贫；传承“道法自然”“天人合一”等理念，践行绿水青山就是金山银山理念，中国式现代化追求人与自然和谐共生，成为全球绿色发展典范；坚持亲仁善邻、讲信修睦，奉行独立自主的和平外交政策，中国在实现自身发展的同时为世界和平稳定作出积极贡献。

“中国融通传统和现代，从千年文明中汲取创新动力并坚定迈向未来。中国式现代化鲜明体现了这种雄心，为世界提供了一种全新的发展视角。”摩洛哥中国问题专家贝勒哈亚特撰文说。

从全球发展的视角衡量，中华文明与其他文明相互借鉴，中国与其他国家携手同行现代化之路，必将为促进人类和平与发展事业、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

中国支持广大发展中国家自主探索实现现代化的新路径，同非方打造中非治国理政经验交流平台，设立中非发展知识网络和25个中非研究中心；牵头成立“全球南方”智库合作联盟，促进各国人文交流和治国理政互学互鉴。

发展理念的相通，带来更多合作领域的互通。在吉尔吉斯斯坦的雪山之间，中吉乌铁路的隧道工程车昼夜轰鸣；以秘鲁钱凯港为纽带，哥伦比亚、厄瓜多尔开通连接中国的新航线……互利共赢的合作故事不断书写，为世界现代化进程带来助力。

中国追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。英国国际关系专家基思·贝内特表示，中国式现代化道路得到越来越多认可。“世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。这是一种平等包容的全球化理念。”

“中国古人讲‘同舟共济’，现在国际社会则需要‘同球共济’。”文明多样性和人类永续发展的梦想要靠各国共同努力。中方愿同各方一道，在现代化进程中倡导不同文明相互尊重、包容共存，共同推动全球文明倡议结出更多硕果，推动世界朝着构建人类命运共同体方向前行。

《 人民日报 》（ 2025年03月15日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)