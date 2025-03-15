全球文明倡议倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，为不同文明包容共存、交流互鉴注入动力，也为以文明对话应对时代之变提供智慧启迪

打开联合国新设立的文明对话国际日专题网页，9幅照片展现不同文明各美其美、美美与共的图景。“对话有助于汇聚国际社会的力量，巩固世界各国人民和平、信任共处的传统。”图片注脚上的话，表明中国倡导设立文明对话国际日的初衷。

2023年3月15日，习近平主席在中国共产党与世界政党高层对话会上提出全球文明倡议，向世界发出深入推动文明交流互鉴、促进人类社会文明进步的真挚呼吁。全球文明倡议倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，为不同文明包容共存、交流互鉴注入动力，也为以文明对话应对时代之变提供智慧启迪。去年，中国提出的设立“文明对话国际日”决议在第七十八届联合国大会协商一致通过，充分表明全球文明倡议顺应时代潮流、契合时代需求，中国理念和中国方案日益成为国际共识。

全球文明倡议的深层价值，在于将文明多样性转化为人类进步的永续动力。每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。秉持开放包容、加强文明对话，方能共同守护人类文明百花园的持久繁荣，获得进步的智识与能量。“当今世界，不同文明的理解与交流尤为重要，共同行动更是关键。”克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇表示，全球文明倡议有力推动各国增进了解，携手迈向共同发展。

中国搭建的文明交流对话平台，成为推动人类文明进步的国际公共产品。从“读懂中国”国际会议、“良渚论坛”等对话机制汇聚全球顶尖智库智慧，到与多国互办文化旅游年、合作开展考古研究、开展经典作品互译，再到建设中希文明互鉴中心、中匈文明交流互鉴合作研究中心、雅典中国古典文明研究院……全球文明倡议从中国方案转化为全球行动，一个立体多维的文明互鉴网络正在形成。

现代化道路选择决定文明发展的价值坐标。中国式现代化的成功实践，表明通往现代化的道路不止一条，各国有权利也有能力基于自身国情自主探索各具特色的现代化之路。中国积极同各国交流治国理政经验，以实际行动支持各国人民对发展道路的自主选择。同非方携手推进现代化十大伙伴行动，打造中非治国理政经验交流平台；牵头成立全球南方智库合作联盟，促进各国人文交流和治国理政互学互鉴；在二十国集团领导人里约热内卢峰会上分享中国成功打赢脱贫攻坚战的经验……中国式现代化促进文明交流互鉴，必将丰富人类文明百花园，推动各具特色的现代化事业汇聚成世界繁荣进步的时代洪流。

今年6月10日，国际社会将庆祝首个文明对话国际日。作为发起国，中国愿同各方一道，积极开展丰富多彩的庆祝活动，携手促进全球文明交流互鉴，通过文明对话更好维护世界和平、促进共同发展，为推动构建人类命运共同体作出不懈努力。

《 人民日报 》（ 2025年03月15日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)