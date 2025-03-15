新华社古巴瓜纳哈伊3月14日电（记者蒋彪 李子健）中国援古巴35兆瓦太阳能光伏电站设备项目首批物资交付仪式14日上午在位于古巴首都哈瓦那以西约53公里的阿特米萨省瓜纳哈伊市举行。中国驻古巴大使华昕、古巴外贸外资部副部长里瓦斯、古巴能源矿产部副部长阿玛兰等出席。

里瓦斯在交付仪式上代表古巴政府和人民向中方致以诚挚感谢。她说，这些项目有助于改善古巴复杂能源形势，是两国团结合作的象征。依托中国的贡献与支持，古巴正迈向可持续发展和能源转型之路，与中方携手共建古中命运共同体。

华昕表示，该批物资交付标志中古两国在新能源合作领域又迈出坚实步伐，再次证明两国特殊友好关系和携手发展决心。中方正按既定计划推动项目进度，为古巴保障能源安全、促进社会可持续发展贡献中国力量。

据介绍，该项目包括古巴全国7个光伏电站的建设工作，相关建设物资将于今年上半年全部到位，并网发电后将进一步提升古巴清洁电力供应能力，预计每年可为该国节省1.8万吨进口燃料，减轻能源负担。

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