马晓霖 李正东

3月11日晚，美国和乌克兰代表团结束当天在沙特阿拉伯城市吉达举行的会谈并发表联合声明。

根据声明，乌克兰表示愿意接受美国提出的立即实施为期30天临时停火的建议。这一停火可在双方同意的情况下延长，并须经俄罗斯接受并同时执行。美国方面将立即恢复与乌克兰的情报共享，并恢复对乌克兰的安全援助。此外，美乌两国总统同意尽快达成一项开发乌克兰关键矿产资源的全面协议。

这场会谈被视为美乌两国元首在白宫争吵后的修好之举，不仅事关乌克兰危机未来走势，而且可能影响乌克兰矿产资源的命运。

特朗普再次当选美国总统后，大幅调整外交政策，以“让美国再次伟大”为宗旨，采取一切手段开源节流，强化制造业振兴及主要产业回归，加紧控制世界核心矿产资源并争取垄断地位。继公开觊觎丹麦格陵兰岛丰富矿产资源并试图将该岛纳入美国版图之后，特朗普政府近期又瞄准乌克兰的矿产资源，试图将其鲸吞或独家开发，以弥补美国对乌军事援助开支并强化对关键矿产的控制，由此引发矿产资源稀缺的欧洲的担忧并加入乌克兰资源争夺战。在此背景下，美乌此次在吉达举行的会谈具有超越地缘冲突的意义，被赋予更多国际博弈的色彩。

乌克兰本身是一座资源富矿

乌克兰矿产资源丰富，拥有全球约5%的矿产资源，众多矿产资源储量和产量位居世界前列。乌矿产工业产值占全国工业总产值16%，全国约20%的人口从事矿产资源开发与管理，拥有3500多家持有开采许可证的矿企。近年来，乌采矿业持续发展，出口收入对国家经济具有重要支撑作用。法国地质和矿产调查局2023年的调研显示；乌已发现100多种矿产资源，包括天然气、石油、煤炭、铁、钛、锂、稀土等关键矿产。根据2024年版的《世界矿业数据》，乌在所有类别（包括煤炭）的矿产生产国中排名第40位。

乌克兰矿产资源分布广泛，约70%位于东部的顿涅茨克、第聂伯罗彼得罗夫斯克和卢甘斯克等地区。乌锰矿储量预估达23亿吨，全球最大锰矿藏位于乌克兰的尼科波尔区域，其开采量占全球31.9%，稳居世界第一。乌铁矿石探明储量为322亿吨，是世界上铁矿资源最丰富的国家之一，铁矿石的可采储量能够支持露天开采36—95年。乌是世界上为数不多的钛矿石开采国之一，拥有欧洲最大钛储量，已发现15个钛矿床，其中4个正在开发。乌锂和铍资源前景较好，锂储量预估在45万至50万吨之间，主要分布在日托米尔州。已探明的佩尔然铍矿床以长石交代岩和云母石英长石交代岩为主要矿石类型。乌煤炭资源丰富，总储量达447.34亿吨，其中硬煤414.90亿吨，褐煤25.94亿吨。此外，根据国际原子能机构的数据，乌拥有20多个铀矿床，总资源量超过25万吨，居世界第10位。乌国土壤中蕴含17种稀土元素，尽管尚未大规模开发，但其潜力巨大。2022年乌克兰危机爆发前，乌登记了约2万个矿床（其中8700个已证实），涵盖全球120种主要矿物中的117种。

乌克兰危机地区也多矿产资源，如第聂伯—顿涅茨克地区，该地已知常规石油、天然气和煤炭储量占乌的80%。俄目前控制区拥有超过56%的硬煤储量、20%的天然气田、11%的油田。乌也是全球第五大镓生产国，并为美国芯片行业供应90%的高纯度半导体级氖。另外，乌克兰黑海地区天然气储量高达2万亿立方米，其中约80%目前处于俄控地区。

尽管乌克兰矿产资源储量丰富，但其开发面临诸多挑战。首先，约40%的矿藏位于冲突地区，开发难度极高。其次，受战事影响，乌基础设施大规模受损，能源供应不稳定，矿业投资回报率难以保障。此外，乌许多矿产开发仍停留在苏联时期的勘探数据上，实际可行性尚存疑问。国际评级机构标准普尔在一份报告中指出，乌政府关于国内稀土资源的预测主要基于苏联时期的评估，许多矿藏可能难以大规模开采。

美国觊觎乌矿产资源基于多重考量

美国渴望获得乌克兰矿产开发权有多重考量。

首先，作为全球最大经济体、科技大国和军事大国，美国对矿产资源的获得是生存本能。美关键矿产储量有限，美国地质调查局统计，2023年美国50种关键矿产中有12种100%依赖进口，29种（包括14种镧系元素）需要进口。因此，美国国内资源生产较易受到全球大宗商品价格波动影响。俄罗斯《新消息报》网站发文称，美国是稀土金属的最大消费国之一。根据世界银行的数据，2023年美进口了约400吨稀土金属。

其次，美国获得乌克兰矿产开发权，将对俄罗斯形成制约。目前，大部分探明矿产资源处于俄控东部地区，美乌签署矿产合作协议，意味着美国将制约这些俄控区矿产资源的归属，至少会增加对俄外交的筹码。

第三，美获得乌等国矿产资源，旨在对稀有矿产形成垄断，进而从产业上游制约其所谓“战略竞争对手”。稀土是17种金属化学元素的统称，广泛应用于智能手机、电脑、医疗设备、电动汽车和军事设备等高科技领域。美对乌矿产资源尤其是稀土资源掠夺性条款的制定，旨在减少进口依赖，增强其在全球高科技产业链中的竞争力。

第四，乌克兰的锂、钛、锰等关键矿产对美战略利益至关重要，特别是高科技产业和国防工业需要稳定而充裕的相关矿产资源。比如，锂和铷为电动汽车电池核心材料；钛广泛用于航空航天和军工领域；锰是钢铁生产的重要原料；铕用于制造手机屏幕以产生鲜艳色彩，也可用于制造核工业组件；钇用于超导体，在航空工业中具有重要用途。西班牙《邮报》称，据估计，制造一架美国战斗机需要用到400公斤稀土元素，这些稀土被用于制造发动机或飞机雷达。

掌握矿产资源成为欧盟的优先选项

近期，在美国向乌克兰提出所谓“稀土换援助”的矿产合作协议后，欧盟也紧急跟进并提交相关协议，希望与乌进行矿产“互惠合作”。2024年欧盟通过一项关于关键原材料的法律。根据该法案，欧盟计划到2030年实现关键原材料10%的开采、40%的加工和15%的回收都在欧盟内完成。但是，欧洲自有稀土矿开采难度相当大，加工能力更无法指望，只能向其他市场寻求出路。

2024年秋天，乌克兰总统泽连斯基就在其“胜利计划”中表示支持乌克兰的国家能获得回报，并提到乌克兰拥有价值“数万亿美元”的矿产等自然资源。今年2月，欧盟委员会主席冯德莱恩访问基辅期间向乌当局提出一揽子矿产资源开发合作协议，欧盟角逐乌矿产的动机一目了然。

首先，欧洲总体资源稀缺，分布又极不平衡，乌克兰和俄罗斯都是矿产资源丰富且仍有巨大开发空间的国家。对欧盟而言，基于地理上的便利和文化上的联系，就近解决矿产资源开发是成本最低的选择。由于俄欧关系僵冷，欧盟只能押宝乌克兰。

其次，欧洲所需关键矿产资源多集中在乌克兰。欧盟委员会负责产业战略的执行副主席斯特凡纳·塞茹尔内最近声称，欧洲需要的30种关键原材料，有21种可以从乌克兰获得。欧乌协议可以达成“双赢”。

第三，欧盟希望摆脱单一进口来源，从根本上促进矿产资源多元化。在这个关键节点上，欧盟反对美觊觎丹麦格陵兰岛是基于同样原因。

第四，跨大西洋伙伴关系的悲观前景，迫使欧盟必须高度重视矿产资源的战略安全。随着美欧关系急转直下，美国日益表现出对北约存续的三心二意，欧盟势必强化战略自主，推进外交独立、军事自强和产业升级。同时，欧盟在高科技和先进制造业等领域面对来自其他国家的激烈竞争。因此，掌握矿产资源特别是关键矿产资源，变成欧盟的优先选项。

（马晓霖为宁波大学中东欧经贸合作研究院特聘研究员、包玉刚讲座教授；李正东为宁波大学中东欧经贸合作研究院副研究员）

(责编：胡永秋、杨光宇)