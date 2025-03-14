新华社北京3月14日电（记者董雪、陆君钰）中共中央政治局委员、外交部长王毅14日在京会见来华出席伊朗核问题中俄伊北京会晤的俄罗斯副外长里亚布科夫、伊朗副外长加里布阿巴迪。

王毅表示，伊朗核问题全面协议是通过对话谈判妥处敏感问题的重要成果。遗憾的是，协议在执行过程中，因美方的执意退出受到了干扰。现在，局势发展又到了一个关键路口。我们要为和平争取时间，通过政治外交手段解决争端，反对诉诸武力和非法制裁。我们要遵守国际规则，维护核不扩散体系的完整性，赞赏伊朗恪守不发展核武器的承诺，尊重伊朗和平利用核能的权利。我们要积极寻求扩大共识，争取通过协商找到兼顾各方关切的合理解决方案。

王毅说，三国副外长成功举行伊朗核问题北京会晤并发表联合声明，这是朝着正确方向迈出的重要一步。我们还会同伊朗核问题其他各方加强沟通，推动他们展示政治诚意，早日回归复谈。单边制裁只会激化矛盾，对话谈判才是唯一选择。

里亚布科夫、加里布阿巴迪感谢中方主办此次北京会晤，高度赞赏中方发挥的建设性作用，积极评价会晤取得的成果，表示愿继续保持对话与合作，寻求通过政治外交方式解决伊朗核问题。俄方、伊方愿同中方在国际多边机制中保持和加强沟通协作。

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