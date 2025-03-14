新华社北京3月14日电（记者董雪、陆君钰）中共中央政治局委员、外交部长王毅14日在京会见来华出席伊朗核问题中俄伊北京会晤的俄罗斯副外长里亚布科夫、伊朗副外长加里布阿巴迪。

王毅表示，过去一年多，中东问题持续发酵，地区安全形势严重恶化，热点问题一波未平一波又起。作为负责任大国，中方始终致力于地区热点的政治解决，致力于维护中东和平稳定，致力于支持地区国家的团结自强。中东的问题已经够多了，各方应聚焦巴以问题，解决二战之后延宕至今的这一历史不公，而不应再制造新的紧张甚至危机。

王毅表示，伊朗核问题全面协议是通过对话谈判妥处敏感问题的重要成果，是践行多边主义理念的成功实践，为维护地区稳定大局、维护国际核不扩散体系发挥了独特和重要作用。遗憾的是，这一协议在执行过程中，因美方的执意退出受到了干扰。现在，局势发展又到了一个关键路口。王毅强调，我们要为和平争取时间，通过政治外交手段解决争端，反对诉诸武力和非法制裁。我们要遵守国际规则，维护核不扩散体系的完整性，赞赏伊朗恪守不发展核武器的承诺，尊重伊朗和平利用核能的权利。我们要积极寻求扩大共识，争取通过协商找到兼顾各方关切的合理解决方案。

王毅说，三国副外长成功举行了伊朗核问题北京会晤并发表联合声明，这是朝着正确方向迈出的重要一步。我们还会同伊朗核问题其他各方加强沟通，推动他们展示政治诚意，早日回归复谈。和平仍可争取，不应轻言放弃。单边制裁只会激化矛盾，对话谈判才是唯一选择。

王毅就妥善解决伊朗核问题提出中方五点主张：一是坚持通过政治外交手段和平解决争端，反对诉诸武力和非法制裁。二是坚持权责平衡，统筹核不扩散与和平利用核能目标。三是坚持以伊朗核问题全面协议框架为基础达成新共识，尽早恢复对话谈判。四是坚持对话促合作，反对强推联合国安理会介入。对于“快速恢复制裁”必须慎重行事。五是坚持分步对等原则，协商一致寻求共识。作为安理会常任理事国和伊朗核问题全面协议参与方，中方将与各方保持沟通协调，积极劝和促谈，为推动早日复谈发挥建设性作用。

里亚布科夫、加里布阿巴迪感谢中方主办此次北京会晤，高度赞赏中方发挥的建设性作用，积极评价会晤取得的成果，表示愿继续保持对话与合作，寻求通过政治外交方式解决伊朗核问题。俄方、伊方愿同中方在金砖国家、上海合作组织等国际多边机制中保持和加强沟通协作。

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