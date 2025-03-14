新华社北京3月14日电（记者温馨）外交部发言人毛宁14日表示，新质生产力赋能中国，繁荣世界。下一个中国，将是向“新”而行的中国。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，政府工作报告中出现了“具身智能”“瞪羚企业”等新概念，提出因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。发言人对此有何评论?

“你提到的这些新概念，其实都是新质生产力的体现。”毛宁说。

她说，所谓新质生产力，就是以科技和产业创新为主导的生产力，核心在于一个“新”字。人工智能大模型、量子计算机、人形机器人、无人驾驶新能源车都让人感受到新质生产力的魅力。中国积极开发新能源、新材料、新技术，以科技创新引领新质生产力发展。新质生产力也在加速新旧动能转换，提升资源配置效率，推动产业转型升级，为高质量发展提供新动能。

毛宁说，中国新质生产力也融入了全球产供链和价值链。中国企业将先进制造、清洁能源、智慧网络等新技术新产品带到全球市场，为世界提供了更多选择。中国还同世界各国特别是发展中国家分享科技创新成果，助力有关国家绿色转型和产业升级。

“新质生产力赋能中国，繁荣世界。下一个中国，将是向‘新’而行的中国！”毛宁说。

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