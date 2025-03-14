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越南河内大学孔子学院2025年一季度汉考报考人数居全球第一

2025年03月14日14:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内3月14日电 （记者杨晔）记者从越南河内大学孔子学院获悉，根据中国教育部中外语言交流合作中心汉考国际最新数据显示，越南河内大学孔子学院汉语水平考试（简称汉考）考点2025年第一季度考生报名人数达9898人次，居全球第一。

一季度考试涵盖一至六级笔试及初、中、高三级口试，为不同水平的汉语学习者提供精准测评。越南河内大学孔子学院中方院长覃永华对记者表示，自2021年设立汉考考点以来共举办考试50多场，考生总数突破3万人次。河内大学孔子学院自2014年成立以来，累计培养汉语学习者逾2万名。此外，通过开设相关汉语课程，举办“汉语桥”“中国文化周”等活动惠及10万余越南民众。

越南候考考生阮文雄表示，“我将通过汉考六级视为申请中国名校奖学金的关键一步，很多越南年轻人也和我一样，都将中文视为升学就业的‘敲门砖’。”据越南有关机构统计，2024年越南赴华留学人数同比增长25%，越南社会和民众对中文学习的关注度持续升高。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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