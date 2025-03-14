新华社索非亚3月13日电（记者林浩 邓耀敏）保加利亚中央选举委员会13日宣布重新分配国民议会席位，此前未进入国民议会的伟大党获得10席。

当天早些时候，保加利亚宪法法院发布消息说，经宪法法院裁决，国民议会16名议员的选举不合法。宪法法院要求中央选举委员会根据该裁决重新确定去年10月举行的国民议会选举结果，其中包括席位分配和当选议员名单等。

经重新分配后，保加利亚公民党所在政党联盟席位数由69席减至66席，“我们继续变革”所在政党联盟席位数由37席减至36席，复兴党席位数由35席减至33席，“争取权利和自由运动”所在政党联盟席位数由30席减至29席，保加利亚社会党所在政党联盟席位数由20席减至19席，“权利和自由联盟”所在政党联盟席位数仍为19席，“有这样一个民族”党席位数由18席减至17席，“道德、团结、荣誉”党席位数由12席减至11席。

保加利亚国民议会共有240个席位，在国民议会选举中获得超过4%选票的政党或政党联盟可进入国民议会。根据保中央选举委员会去年10月30日公布的国民议会选举结果，共有8个政党或政党联盟进入国民议会，而伟大党未能获得4%选票。保宪法法院今年2月26日发布消息说，已责成中央选举委员会重新计算国民议会选举的投票。经重新计算后，伟大党获得超过4%选票。

目前，保加利亚公民党所在政党联盟、保加利亚社会党所在政党联盟和“有这样一个民族”党组成执政联盟，并获“权利和自由联盟”所在政党联盟支持。国民议会席位重新分配后，目前支持执政联盟的政党和政党联盟占121席，超过国民议会半数以上席位。

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