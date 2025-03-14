新华社莫斯科3月13日电（记者安晓萌）俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科13日在莫斯科发表联合声明表示，两国将继续扩大经贸、安全等各领域合作。

声明说，作为联盟国家，双方将坚定不移扩大各领域战略伙伴关系，以全面加强双边合作，同时在主权平等、尊重对方利益等原则基础上进一步深化一体化进程。另外，两国将在上海合作组织框架内发展政治、经济和人文等领域合作，并准备好采取政治、外交和军事等措施反制北约的敌对行动。

卢卡申科当天早些时候抵达莫斯科进行访问。普京在与卢卡申科会谈时说，卢卡申科再次当选白俄罗斯总统后首次出访选择俄罗斯凸显两国关系的特殊性，即两国是可靠的盟友和战略伙伴。卢卡申科赞赏两国的高水平关系，表示白俄两国在包括乌克兰危机在内的许多国际问题上持有共同立场。

两国元首会谈后签署了联合声明以及知识产权领域合作协议等多份文件。双方还交换了俄白联盟国家安全保障条约的批准书，这一条约由此开始生效。

2024年12月6日，普京与卢卡申科在白俄罗斯首都明斯克签署俄白联盟国家安全保障条约。该条约规定了互相保障国防的同盟义务，双方将使用一切力量和手段保护俄罗斯和白俄罗斯的主权、独立和宪法秩序，以及联盟国家领土和边境完整、不受侵犯。

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