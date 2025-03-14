新华社莫斯科/基辅3月13日电 热点问答｜库尔斯克战事有多重要

新华社记者安晓萌 李东旭 包诺敏

俄罗斯塔斯社等媒体13日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话说，俄军在库尔斯克州的行动已进入最后阶段。俄武装力量总参谋长格拉西莫夫12日向抵达库尔斯克视察的总统普京汇报说，俄军已经控制库尔斯克超过86%的被乌军占领的领土。普京指示尽快彻底击溃当地乌军。

针对俄军近期在库尔斯克州发起全面攻势，乌克兰总统泽连斯基12日说，俄军正在对乌军施压，乌方仍在当地奋战，并将竭力减少损失。那么，库尔斯克战事有何进展？俄军夺回苏贾有何意义？战事演变对俄乌局势有何影响？

库尔斯克战事有何进展

格拉西莫夫在向普京汇报库尔斯克战况时说，俄武装力量已经控制库尔斯克州1100多平方公里领土，占乌军所占领领土86%以上。

他说，过去5天，俄军重新控制24个定居点和259平方公里领土。在追击乌军的过程中，俄军在个别方向越过边境并攻入乌克兰苏梅州。

格拉西莫夫还说，一支由600多人组成的突击队参与夺取苏贾的作战行动，他们利用输气管道潜行至乌军战斗编队内部，有力削弱敌军防御能力并推进俄军在库尔斯克州的攻势。另外，俄军严密火力控制乌军在库尔斯克边境地带的剩余补给路线，为最终击败乌方创造了条件。

普京在视察时下令俄武装力量在最短时间彻底击溃盘踞在库尔斯克的乌军，以彻底夺回库尔斯克州。他说，俄方收复库尔斯克后，将考虑沿边境地带设立安全区。

据乌克兰媒体报道，9日至12日，俄军对库尔斯克的攻击显著增加，俄军共发起115次攻击，此外还加大炮击力度，仅10日一天，俄军就发射422枚炮弹。为稳定局势，乌军总司令瑟尔斯基10日下令向库尔斯克增兵，包括投入无人机和电子战部队。

俄军夺回苏贾有何意义

俄新社12日援引俄北方集团军官员的话报道，俄国旗当天在苏贾市中心广场升起。俄国防部13日证实，俄军控制库尔斯克州苏贾及另外两处定居点。

苏贾是库尔斯克州西南部边境城市，距离乌克兰苏梅州不足十公里。在乌克兰去年8月攻入库尔斯克州不久后失守，一直是乌军在库尔斯克州控制的最大定居点。乌军将苏贾作为主要后勤枢纽，用于向附近村庄和城镇的部队提供补给。分析人士指出，俄军夺回苏贾将使乌军在库尔斯克州的作战能力濒临崩溃。

乌克兰国家公共广播公司12日下午以一名乌克兰前线军官为消息源报道，俄军已进入苏贾市区，俄军对连接苏贾至苏梅州尤纳科夫卡的高速公路形成“火力控制”，双方正在激战。截至13日早上，乌克兰武装部队总参谋部发布的最新战报未提及乌军从苏贾撤军。

俄乌局势走向何方

美国中东问题特使威特科夫13日中午抵达莫斯科，将与俄方就涉乌停火等议题举行磋商。按照美方计划，会谈旨在说服俄方接受临时停火建议。

不过，俄罗斯总统助理乌沙科夫13日表示，他前一天与美国总统国家安全事务助理华尔兹通电话时阐明俄方立场，即俄方认为美乌代表团在沙特阿拉伯城市吉达会谈讨论的临时停火不过是给乌军提供的短暂喘息机会，而俄方目标是实现长久和平。他同时说，俄美双方均认为，在探讨解决乌克兰危机的背景下，不可能讨论乌克兰加入北约的问题。

佩斯科夫早些时候表示，俄方不打算在停火问题上操之过急，将在获得有关吉达会谈的全部信息后再确定俄方立场。

泽连斯基12日就吉达会谈成果发表讲话说，如果俄方拒绝美方停火建议，可能将面临美方制裁等强硬措施。

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