新华社索非亚3月13日电（记者林浩）保加利亚宪法法院13日发布消息说，经宪法法院裁决，保国民议会16名议员的选举不合法。

经宪法法院裁定选举不合法的16名议员分别为保加利亚公民党所在政党联盟的3名议员、“我们继续变革”所在政党联盟的1名议员、“有这样一个民族”党的3名议员、复兴党的2名议员、“争取权利和自由运动”所在政党联盟的2名议员、保加利亚社会党所在政党联盟的1名议员、“权利和自由联盟”所在政党联盟的1名议员、“道德、团结、荣誉”党的3名议员。

宪法法院同时表示，根据重新计票结果，伟大党应该获得议会席位。宪法法院要求保中央选举委员会根据该裁决重新确定保加利亚去年10月举行的国民议会选举结果，其中包括席位分配和当选议员名单等。

保加利亚宪法法院2月26日发布消息说，已责成保中央选举委员会重新计算保加利亚去年10月举行的国民议会选举的选票。宪法法院说，在检查了1768个投票站的选票后发现，其中46.75%的投票站出现参选政党和政党联盟的得票数与实际票数存在差异等问题。

根据保中央选举委员会去年10月30日公布的国民议会选举结果，共有8个政党或政党联盟进入议会。此后，获得最多席位的保加利亚公民党所在政党联盟与保加利亚社会党所在政党联盟和“有这样一个民族”党组成执政联盟。

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