新华社联合国3月13日电（记者施春）3月10日，联合国妇女地位委员会第69届会议在纽约联合国总部开幕，会议审议了《北京宣言》和《行动纲领》的落实进展。国务院妇女儿童工作委员会副主任黄晓薇率中国代表团出席。

黄晓薇在一般性辩论、部长级圆桌会、主题边会及中方招待会等多场活动上发言、致辞，与联合国副秘书长、联合国妇女署执行主任巴胡斯及多国代表会谈，生动讲述在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下中国妇女事业取得的历史性成就，积极回应各方对即将在北京举办全球妇女峰会的热切期盼。

黄晓薇说，在北京世妇会召开30周年之际，为落实习近平主席的重要倡议，中国与联合国妇女署将于下半年合办全球妇女峰会，既是对历史的尊重与传承，更是对未来的担当与开创，对于各国进一步团结起来，大力弘扬北京世妇会精神，加速落实《北京宣言》和《行动纲领》，推动构建人类命运共同体，意义重大。

黄晓薇指出，作为北京世妇会东道国，中国始终积极履行承诺，推动妇女与经济社会同步发展。她介绍中国持续加强制度保障、加大经费投入、赋能妇女发展的系统化政策框架和实施路径，分享促进男女平等的中国经验；通过对比30年间妇女在脱贫、健康、教育等领域的显著变化，展示新时代妇女发展日新月异的中国速度；讲述获联合国教科文组织女童和妇女教育奖的“春蕾计划”推动女童接受STEM教育、女航天员太空授课、女科技工作者服务基层、妇女在基层社会治理中的独特作用等鲜活故事，彰显中国式现代化进程中的“半边天”作用；以中国“小豆子大营养”计划助坦桑尼亚妇女增收、菌草技术在百余国推广应用、“鲁班工坊”为亚欧非三大洲妇女赋能等实践，展现推动全球妇女事业合作的中国担当。

各方纷纷表示，当前全球性别平等进程遭遇挑战，中国妇女事业取得令人瞩目的新进步，给人以信心和力量；相信在北京召开的全球妇女峰会定将再次凝聚共识、加速务实行动，为促进世界妇女事业发展注入新动力；期待中国继续发挥引领作用，各国携起手来，共同应对全球性挑战，使“不让任何人掉队”的愿景成为现实。

本届会议至3月21日结束。

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