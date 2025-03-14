新华社华盛顿3月13日电（记者熊茂伶）美国21名民主党籍州总检察长13日因教育部裁员对特朗普政府提起诉讼。

这一诉讼由纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯领导，在马萨诸塞州联邦地区法院发起。

詹姆斯在一份声明中说，特朗普政府“可能声称在打击浪费和欺诈，但很明显，他们的唯一目的是剥夺学生及其家庭所需的必要服务、资源和资金”。她指出，解雇教育部一半工作人员将伤害到纽约州和全国的学生，特别是那些依赖联邦资金的低收入学生和残疾学生。她称这种行为“令人愤慨”，是“鲁莽且非法”的。

据美国媒体11日报道，美国教育部当晚起将实施大规模裁员计划。美国教育部目前约有4000名员工，预计将裁减约1300名员工。特朗普此前曾多次声称将解散教育部，将其职能转移到各个州。他还称，新任教育部长的“首要职责是解散教育部”。

此前，特朗普政府的多项政策已经遭遇诉讼，包括废除“出生公民权”行政令、埃隆·马斯克和政府效率部成员从美国财政部获取私人信息、解雇美国国际开发署员工等。

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