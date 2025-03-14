新华社华盛顿3月13日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普13日在社交媒体平台“真实社交”上称，如果欧盟不取消对美国将要加征的威士忌产品关税，美方将很快对来自欧盟国家的酒类产品征收200%关税。

特朗普称，欧盟是“世界上最具敌意和压榨性的税收和关税机构之一”，近日宣布将对美国威士忌征收50%的关税。如果欧盟不立即取消加征的关税，美国将很快对所有来自法国和其他欧盟成员国的葡萄酒、香槟等酒类产品征收200%关税。

特朗普这一表态旨在回应欧盟前一日针对美方25%钢铝关税采取的反制措施。

3月12日起，美国最新生效的钢铝关税措施取消了对包括欧盟国家在内的多个贸易伙伴的现有豁免，并将铝的关税从10%提高至25%，与钢铁关税持平。

欧盟委员会12日发布公报说，因美国近期对从欧盟进口的钢铝产品征收不合理关税，欧盟决定对价值260亿欧元（1欧元约合1.09美元）的美国商品征收反制关税。反制关税将影响美国的牛肉、家禽、威士忌、摩托车等产品，将于4月生效。

特朗普12日晚威胁将对欧盟的反制关税行动进行报复，将“采取对等关税，无论他们向我们征收多少，我们都会向他们征收多少”。

法国外交部发言人克里斯托夫·勒穆瓦纳13日表示，如果美国声称的向欧盟酒类征收200%关税转化为行动，欧洲将做出“立即、坚定、适当”的反应。

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