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以色列空军对叙利亚境内目标发动袭击

2025年03月14日08:49 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷/大马士革3月13日电（记者冯国芮 程帅朋）以色列国防军13日发表声明说，以空军当天对位于叙利亚首都大马士革的一个巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）指挥中心实施了精准打击。

这是3月13日在叙利亚首都大马士革拍摄的空袭现场。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

声明说，该中心被用于策划并指挥针对以色列的活动。以军不会允许任何组织在叙利亚境内构筑据点并对以色列发动袭击。

这是3月13日在叙利亚首都大马士革拍摄的空袭现场。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

以色列国防部长媒体办公室13日发表声明说，国防部长卡茨证实了以军上述行动。

这是3月13日在叙利亚首都大马士革拍摄的空袭现场。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

另据叙利亚国家通讯社13日报道，以军当天空袭了位于大马士革西郊的一栋居民楼，造成楼房严重受损。

3月13日，在叙利亚首都大马士革，一名安全人员在空袭现场执勤。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

叙利亚局势去年12月发生剧变后，以色列方面以阻止叙利亚前政权的军事装备落入敌对势力之手为由，对叙境内目标发动数百次“先发制人”式空袭。此外，以军还占领了戈兰高地军事缓冲区及周边区域，称寻求将叙南部库奈特拉省、德拉省、苏韦达省“全面非军事化”。

(责编：刘叶婷、张悦)

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