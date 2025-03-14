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叙利亚过渡总统签署“宪法宣言” 确定过渡阶段为期5年

2025年03月14日08:47 | 来源：新华网
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新华社大马士革3月13日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚过渡时期总统艾哈迈德·沙拉13日签署“宪法宣言”，确定叙过渡阶段为期5年。

叙“宪法宣言”制定专家委员会当天向沙拉提交“宪法宣言”草案。沙拉在签署后说，希望这能成为叙利亚人民“走向重建与发展的良好开端”。

“宪法宣言”制定专家委员会成员阿瓦克在提交仪式上说，“宪法宣言”包括序言和4个章节，涉及过渡时期的制度形式和权力分配等。“宪法宣言”遵守权力分立原则，总统在过渡时期掌握行政权、拥有宣布紧急状态的特殊权力，人民议会享有立法权并有权质询部长。“宪法宣言”确定解散现有的宪法法院，由总统任命组成新的宪法法院。同时，伊斯兰教法将被作为立法的主要来源。

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡进程近来接连取得重要进展，叙过渡政府本月10日和叙库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”签署协议，双方同意将“叙利亚民主力量”整合进国家机构。

(责编：刘叶婷、张悦)

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