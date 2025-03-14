新华社华沙3月13日电（记者张章）波兰总统杜达和总理图斯克近日在不同场合谈及在波兰部署或者发展核武器问题，并呼吁提高军费开支，以增强国防能力。

据英国《金融时报》13日报道，杜达已提议美国将核弹头部署至波兰领土，以威慑俄罗斯，遏制其“未来的侵略”。他说，美国总统特朗普可能将储存在西欧或美国的核弹头重新部署到波兰。“北约的边界在1999年向东移动，26年后，北约的基础设施也应向东移动。对我来说，这是显而易见的。”

杜达在接受该报采访时说，波兰可以通过法国总统马克龙提出的“核保护伞”建议获得更好的保护，但他不认同图斯克的发展核武器计划。“如果我们想拥有自己的核能力，我认为这可能需要几十年时间，”他说。

杜达否认了美国将减少在波兰的军事存在的说法，认为这种担忧“是没有根据的”。

图斯克7日在议会讲话时表示，波兰正在与法国就被纳入其“核保护伞”“进行严肃对话”。他说：“我们必须意识到，波兰必须获得最现代化的能力，包括与核武器和其他非常规武器相关的能力。”

另据波通社12日报道，杜达日前致信北约成员国领导人，呼吁将军费提升至国内生产总值（GDP）的3%。杜达在信中说，“我们需要的是决策，我们必须立即行动。”

根据波兰政府预算，波兰2025年的军费开支将占GDP的4.7%，在北约成员国中比例最高。杜达7日宣布，他已向众议院议长提交宪法修正案动议，拟将军费开支最低标准为占GDP4%的条款写入宪法。

此外，图斯克11日对媒体表示，波兰计划大幅提升军事培训能力，到2027年实现每年能为10万人提供军事训练，以保证有充足的准军事人员储备。图斯克此前曾表示，波兰的目标是维持一支规模为50万人的军队。

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