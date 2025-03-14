新华社伦敦3月13日电（记者章博宁 郑博非）2025年伦敦书展11日至13日在英国伦敦奥林匹亚展览中心举行。其间，多种中国抗战主题图书亮相。

由人民出版社组织翻译出版的《原上草：乔治·何克的故事》中文版新书发布会12日在书展上举行，《中国挚友》等中国抗战主题图书也同时展出。

3月12日，在英国伦敦书展上，嘉宾为中国抗战主题图书揭幕。新华社记者 李颖 摄

《原上草：乔治·何克的故事》一书的主角英国记者乔治·何克为支持中国人民抗战而献出了生命。该书收录了何克的多封家书和报道作品，全面记录和呈现了何克辗转中国多地，积极支持中国抗战的人生经历。

该书英文原版作者、何克的外甥马克·艾尔温·托马斯说，何克的事迹之所以伟大，就在于他关爱并尊重他人，并为共同的崇高目标无私奋斗。他对新华社记者说，该书中译本能让中国读者更全面地了解何克的故事，希望通过何克的个人经历和观察，赋予历史更具情感色彩的记录，感动和激励更多人。

人民出版社政治编辑一部主任陈光耀在发布会上说，何克的故事是中英两国友好往来的历史见证，希望通过该书中文版的出版，让更多中国读者认识和了解何克，从而讲好中英交往故事，深化两国传统友谊。

中国驻英国大使馆公参毕海波说，希望中英各界人士积极行动起来，牢记历史、守护友谊，搭建更多友好交往的桥梁，为中英关系行稳致远作出新的贡献。

这是3月12日在英国伦敦书展上拍摄的《原上草：乔治·何克的故事》中文版新书。《原上草：乔治·何克的故事》一书的主角英国记者乔治·何克为支持中国人民抗战而献出了生命。该书收录了何克的多封家书和报道作品，全面记录和呈现了何克辗转中国多地，积极支持中国抗战的人生经历。新华社记者 李颖 摄

3月12日，在英国伦敦书展上举行的《原上草：乔治·何克的故事》中文版新书发布会上，该书英文原版作者、何克的外甥马克·埃尔文·托马斯致辞。新华社记者 李颖 摄

这是3月12日在英国伦敦书展上拍摄的中国抗战主题图书。新华社记者 李颖 摄

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