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综述｜“关税乱拳”或致美陷入“特朗普衰退”

2025年03月14日08:37 | 来源：新华网
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新华社华盛顿3月13日电 综述｜“关税乱拳”或致美陷入“特朗普衰退”

新华社记者熊茂伶

对于许多美国选民，特朗普曾在竞选期间许诺缓解物价上涨、改善经济前景。然而再次入主白宫还不到两个月，经济学家和市场人士就担忧，在特朗普政府不断升级的“关税乱拳”下，美国经济可能出现“特朗普衰退”甚至“滞胀”。

美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税的举措12日正式生效，已迅速招致加拿大和欧盟等多方报复。与此同时，特朗普对墨西哥、加拿大关税政策反复无常，导致纽约股市三大股指近期大幅下挫，投资者信心显著下滑，引发对美国经济衰退的担忧。

特朗普9日接受美国福克斯新闻频道采访，当被问及是否预期美国今年会出现经济衰退时，特朗普称他“不愿预测这样的事情”。

美国麦克拉蒂咨询公司高级常务董事、曾在特朗普第一任期任职于国家经济委员会的凯特·卡卢特凯维奇认为，特朗普承受着来自股市、共和党议员和商界领袖的“巨大压力”。

一些美国企业已经警告关税政策可能带来的负面后果。沃尔玛、塔吉特等零售巨头在最近的财报电话会议上均预测，由于关税政策导致的经济不确定性，消费者支出将回落。达美航空日前将其利润预期削减一半，称经济不确定性将导致潜在乘客重新考虑旅行计划。

高盛首席经济学家扬·哈丘斯在最新报告中将今年美国经济增长预期从2.4%大幅下调至1.7%。他表示，下调经济增长预期的原因是对贸易政策的前景变得悲观。

摩根大通首席全球经济学家布鲁斯·卡斯曼12日表示对美国经济高度担忧，预计今年美国经济衰退的概率约为40%，明显高于年初预测的30%。

哈佛大学经济学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯11日在社交媒体上表示，重大移民限制措施、联邦政府裁员以及特朗普关税措施正在引发国家经济前景的“巨大变化”。萨默斯预期，美国经济陷入衰退的概率已接近50%。

“不确定性”是当前的关键词。美国赖利财富管理公司首席市场策略师阿特·霍根表示，投资者担心这将成为人为制造的经济放缓。“我们不知道最终结果是什么。”

“关税乱拳”之下，经济活动放缓的同时物价也可能上涨。一些经济学家担忧，这种局面若持续下去，可能导致美国经济陷入物价上涨、经济停滞的“滞胀”困境。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔此前对新华社记者表示，在特朗普加征关税的背景下，通胀率降至美联储2%目标的可能性“微乎其微”，预计未来6个月通胀率将维持在3.0%至3.8%的区间内。

埃弗科投资公司分析师日前给客户的报告中也指出，由于特朗普的关税政策等一系列单边主义政策，美国可能会进入滞胀时期。

美国有线电视新闻网的一份最新民调显示，随着市场下滑和投资者对特朗普贸易政策的担忧，高达56%的美国民众不赞同特朗普的经济政策。

美国商务部长霍华德·卢特尼克11日接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，即使特朗普的经济政策可能导致衰退，这些政策“仍然是值得的”。但究竟是否“值得”，受到这些政策影响的普通美国人才能给出最终答案。

(责编：刘叶婷、张悦)

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