新华社北京3月13日电（记者唐诗凝、谢希瑶）针对近日美国对进口钢铁和铝征收25%关税的政策按计划生效，商务部新闻发言人何咏前13日回应称，中方一贯认为，美232措施是以“国家安全”为名实施的单边主义和保护主义行为，中方与其他很多国家一道，对此措施表示坚决反对，敦促美方尽快取消钢铝232措施。

在当天召开的商务部例行新闻发布会上，何咏前表示，无论是301关税还是232关税，都已被世贸组织争端解决机构裁定违反多边贸易规则。这些关税的叠加，既无助于所谓的“国家安全”，也救助不了美国内产业，只会凸显美方措施的单边主义、保护主义和霸凌主义。

何咏前还表示，中方与美方相关主管部门一直保持沟通。中方一贯主张，对于经贸领域的分歧和争议，中美双方应秉持积极合作的态度，通过平等对话、加强沟通，寻找双方都能接受的解决方案。但需要强调的是，任何形式的沟通和磋商都必须建立在相互尊重、平等互利的基础上，威胁、要挟只会适得其反。

“希望美方与中方一道，本着相互尊重、和平共处、合作共赢原则，回到通过对话协商来解决问题的正确轨道上来。”何咏前说。

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