新华社北京3月13日电 题：学生成为金融逐猎的对象——起底美国学生贷款制度

新华社记者许苏培

在美国，昂贵的高等教育费用和随之而来的大额学生贷款已成为很多人的“不能承受之重”。有的人甚至“定期卖血去付房租和学生贷款”，还有的人“退休后仍在还学生贷款”……学生贷款成为不少美国人“一生的枷锁”。

“学生贷款债务使‘美国梦’破灭”

“美国人都是贷款上大学吗？”

这条中英双语的提问帖在中国社交媒体上吸引了7000多条美国“TikTok难民”的回复：“是真的，我正在偿还35万美元的学生贷款，还要多还10万多美元的利息”“我都60岁了还在还学生贷款”……许多美国网友以亲身经历证实，“负债求学”是美国高等教育的普遍现象。

根据美国官方统计数据，过去20年，美国学生贷款规模增长了两倍多，成为仅次于住房贷款的第二大消费债务。如今，超过4200万美国人背负联邦学生贷款（由联邦政府出资）债务。美联储数据显示，截至2024财年第四季度，美国学生贷款规模已达到创纪录的1.77万亿美元。美国教育部相关数据显示，截至2024年底，美国联邦学生贷款借款人人均负债超过3.8万美元。

学生贷款的初衷是让更多学生有机会接受高等教育，但随着学费上涨、贷款膨胀等因素，学生贷款已成为长期困扰美国人的经济枷锁。据美国民间组织“教育数据倡议”统计，考虑到延期毕业、贷款利息和收入下降等因素，美国人本科毕业的总成本可能超过50万美元。美国人还清学生贷款的平均时长是20年，就连前总统奥巴马也是在40多岁时才还清学生贷款。

学生贷款的利率之高，让不少美国民众甚至无力支付不断累积的利息。美国银率网公司今年2月公布的数据显示，当前联邦学生贷款年利率范围为6.53%至9.08%，由银行等私营金融机构提供的私人学生贷款年利率最高甚至可达近18%，令人咋舌。此外，一些私人学生贷款采取利滚利的复利计算方式，进一步加重了借款人的偿还压力。

美国知名脱口秀演员哈桑·明哈杰曾在节目中调侃，凭借学生贷款这一项，美国教育部就已成为“全美第一大金融机构”。美国哥伦比亚广播公司曾评价美国的学生贷款体系是“金融恐怖主义”。

2020年7月7日，一名男子走在美国华盛顿的乔治敦大学校园内。（新华社记者刘杰摄）

“过去是父母把财富传给下一代，但现在越来越多的情况是债务被向上传递。”《债务陷阱：学生贷款如何成为一场国家灾难》一书作者乔希·米切尔指出，包括低收入者、少数族裔在内的很多美国父母为让孩子有机会上大学，不得不背负债务。

当前，学生贷款已成为美国中低收入家庭的沉重负担。许多学生因经济状况不佳，被迫选择教育质量较低的学校或者干脆放弃学业。纽约一家金融公司的调查显示，70%的年轻受访者因背负学生贷款而推迟购买房产和退休保险。

学生贷款还加剧了美国不同族裔间的贫富鸿沟。美国布鲁金斯学会高级研究员亚当·卢尼表示，为学生贷款所困扰的借款人更多来自低收入和少数族裔家庭。据“教育数据倡议”组织统计，非洲裔学生借款的金额比白人学生平均多2.5万美元。

“学生贷款债务使‘美国梦’破灭。”美国前联邦参议员谢罗德·布朗说。

“逐猎学生借款人的贷款巨兽”

美国联邦学生援助网站上有一句意味深长的标语：“你是美国最聪明的投资。”意指学生贷款是放眼未来的长远投资，值得拥有。

然而，近年来的统计数据显示，这项投资的“性价比”正不断降低。美联储多位经济学家2019年的一项研究发现，尽管接受高等教育仍能提高收入，但由于教育成本不断上升以及各种形式的债务不断增加，拥有学位能带来的财富增长在过去数十年里显著下降。

这也反映在美国大学入学人数上。美国教育部全国教育统计中心的报告显示，过去十多年来，美国高等院校入学人数下降明显，2021年入学人数比2010年下降了270万人。

民调显示，在背负学生贷款的职场人士中，80%的人将其描述为“巨大的负担”；超过40%的借款人表示，债务影响了他们对未来的规划；53%的人承认，一想到要背负更多债务，他们就对继续深造望而却步。

美国教育市场化、金融化是导致学生贷款不断膨胀的根源。过去数十年，为降低公共支出负担，美国政府逐渐用市场驱动的贷款机制取代直接补贴高等教育的模式，将民众的教育需求交给资本市场。

美国学生贷款的大规模推广始于第二次世界大战后。为解决大量退伍军人就业问题，美国国会1944年出台《退伍军人权利法案》，资助退伍军人上大学，开启了高等教育大众化的进程。1965年，美国国会通过《高等教育法》，向符合条件的大学生提供助学贷款，这也是美国历史上第一部以学生经济困难程度决定资助方式和资助金额的法律。

然而，美国20世纪70年代爆发严重经济危机，推广高等教育的努力因财政困难而举步维艰。为缓解困境，尼克松政府1972年成立专门为政府经营助学贷款事务的公司——学生贷款营销协会（沙利美），逐步采取市场化方式运作学生贷款。

此后，沙利美上市，为股东创造更多利润成为了它的新职责。在资本主导下，学生债务逐渐商品化，扭曲了设立沙利美的初衷。米切尔说：“我们的政府放出了一头逐猎学生借款人的贷款巨兽。”

2008年金融危机后，美国各州财政收入锐减，导致公共服务开支压缩，公立大学学费一路上涨。据美国消费者新闻与商业频道网站报道，从2008年到2018年，美国公立大学学费从每年平均1.65万美元涨至2.14万美元，涨幅达29.8%。私立院校学费从每年平均3.87万美元升至4.85万美元，涨幅达25.3%。

美国《高等教育纪事报》专栏作家凯文·凯利指出，美国许多金融机构作为金融危机的肇事者，能获得政府救助，而学生们因金融危机找不到工作，还要自己偿还贷款，这显然不公平。

深陷债务困境、不满现状的年轻学子们痛诉大学学费高昂、就业前景渺茫。2011年9月，因不满美国的权钱政治与社会不公，抗议者齐聚纽约华尔街附近的祖科蒂公园，发起了“占领华尔街”运动，批判学生贷款制度是这场运动的重要起因之一。

2011年11月15日，在美国纽约，警察在祖科蒂公园与示威者对峙。（新华社记者申宏摄）

“我们需要真正、系统性的变革”

“我父亲是一名医生，年收入有50万美元，但仍在偿还他的学生贷款。要知道，他已经60岁了。”一名美国网民这样留言。

学生贷款问题日益严峻，这也引发了美国政客的关注。不过，美国业界人士和媒体均认为，政客们无法真正解决问题，更多的是利用这一问题攻击对手、拉拢选民，为自己捞取政治利益。

据美国媒体统计，拜登政府执政4年间，共取消超过530万人的学生贷款余额，总金额达1830亿美元。共和党人强烈反对减免学生贷款，称此举对于通过辛勤工作偿还贷款的民众来说“不公平”。

2022年4月11日，时任美国总统拜登（左二）准备在华盛顿白宫发表讲话。（新华社记者刘杰摄）

值得注意的是，拜登政府多次宣布减免学生贷款的时机与2024年美国总统选举重要节点高度重合。英国广播公司评论道，减免学生贷款是选民关注的议题，对民主党而言无疑是一张好牌，可以帮助因加沙冲突和国内经济等问题备受指责的拜登政府扳回一城。美国银率网2024年6月公布的一项调查显示，近三成背负学生贷款的受访者表示，能否减免学生贷款对于他们给哪位候选人投票“影响很大”。

在不少分析人士看来，政府减免学生贷款“治标不治本”，未触及教育金融化以及政府监管缺失等制度性根源。美国外交关系委员会研究员罗杰·弗格森说，政府减免学生贷款忽视了“美国高等教育的根本弱点”，即无法接受的低毕业率、对学生贷款的过度依赖以及过高且仍在迅速增长的学费等。

益普索咨询公司副总裁马洛里·纽沃尔表示，减免学生贷款只是一个短期解决办法，“我们需要真正、系统性的变革”。

特朗普就任总统后，美国媒体普遍预计未来学生贷款减免政策可能调整。近日，美国教育部公布了大规模裁员计划，分析人士称此举将对未来如何实施学生贷款增加更多不确定性，联邦学生贷款借款人的生活或将面临更大压力。

依据新任教育部长琳达·麦克马洪的说法，教育部大规模裁员最终将指向撤销整个教育部。有观点认为，撤销教育部可能会影响众多依赖该机构提供贷款、助学金等支持的家庭和学生。美国国会独立参议员伯尼·桑德斯表示，将教育部的这些任务转移到州和地方政府意味着增税，这将会增加许多家庭的生活成本，“关闭教育部对低收入和工薪阶层家庭来说将是一场灾难”。

由此来看，无论政策的钟摆荡向何方，被围困的始终是背负学生贷款的美国人。

(责编：刘叶婷、张悦)