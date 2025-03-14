新华社班珠尔3月13日电 通讯｜“中国医生的表现堪称典范”——中国医疗援助为冈比亚民众带来健康与温暖

新华社记者司源

3月12日，在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院手术室，第22批援冈医疗队队长蔡贵阳（前右）为一名患者实施腹腔镜手术。新华社记者 司源 摄

3月的冈比亚，阳光明媚。在这个被称为“微笑海岸”的西非国家，中国援冈比亚医疗队正用专业与爱心，为当地民众带来健康与温暖。

1977年以来，中国已累计向冈比亚派出22批医疗队。记者日前走访位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院，感受到中国第22批援冈比亚医疗队的医生们在诊室和手术台前的忙碌。

自2024年7月抵达冈比亚，这支由10名队员组成的医疗队已累计诊治患者2000余人次，完成手术及手术教学200余台次，其间还积极推广中医诊疗技术。

“他们的表现堪称典范。”医院院长穆斯塔法·比塔耶说，中国医疗队队员认真负责，除提供医疗服务外，他们还积极培训当地医护人员，捐赠医疗设备，帮助医院提升医疗水平。他还说，过去冈比亚不能开展的腹腔镜微创手术，在中国医疗队帮助下，如今已成为医院的常规手术。

在康复科诊室里，医生高士淇仔细查看患者的X光片。确认病情后，他取出银针，熟练地为患者进行膝盖针灸治疗。高士淇轻巧地将银针扎入穴位，患者微微皱眉，但很快放松下来。“我的岳母已经63岁了，过去双膝关节疼痛非常严重，有时都走不了路。自从接受针灸治疗，疼痛明显减轻，走路也比以前轻松了。”患者的女婿埃布里马·巴说。

在手术室里，第22批援冈医疗队队长蔡贵阳在当地医生配合下，为一名不孕症患者实施腹腔镜手术。手术灯下，他精准操作内窥镜，仔细审视显示屏上的图像。周围的冈比亚医学专业学生全神贯注地观察学习，蔡贵阳一边示范，一边指导学生操作仪器。学生们时而低声交流，时而点头记录，中国医生的精湛技术让他们受益匪浅。

“我们的目标不仅是为冈比亚患者提供医疗服务，更是要通过技术培训、人才培养和设备援助，让冈比亚医疗体系具备持续发展的能力。”蔡贵阳说。

过去8个月，除了日常临床诊疗，中国医疗队还多次前往冈比亚城乡社区开展义诊巡诊，为当地民众提供免费的医疗服务，累计服务700余人次。

中国医科大学附属盛京医院还与爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院建立了对口合作，经常举办学术交流、远程培训等。“这种合作关系非常融洽，我们从中国同事那里学到了很多先进的医学技术和管理经验。”比塔耶说。

3月12日，在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院手术室，第22批援冈医疗队队长蔡贵阳（中）准备为一名患者实施手术。新华社记者 司源 摄

3月12日，在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院康复科诊室，医生高士淇为患者进行膝盖针灸治疗。新华社记者 司源 摄

3月12日，患者在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院门诊诊室前等待就诊。新华社记者 司源 摄

这是3月12日拍摄的位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院（无人机照片）。新华社记者 司源 摄

这是3月12日拍摄的位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院（无人机照片）。新华社记者 司源 摄

这是2024年9月13日拍摄的第22批援冈比亚医疗队在冈比亚首都班珠尔开展义诊活动现场（手机照片）。新华社发（第22批援冈比亚医疗队供图）

(责编：刘叶婷、张悦)