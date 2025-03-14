打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜“中国医生的表现堪称典范”——中国医疗援助为冈比亚民众带来健康与温暖

2025年03月14日08:33 | 来源：新华网
小字号

新华社班珠尔3月13日电 通讯｜“中国医生的表现堪称典范”——中国医疗援助为冈比亚民众带来健康与温暖

新华社记者司源

3月12日，在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院手术室，第22批援冈医疗队队长蔡贵阳（前右）为一名患者实施腹腔镜手术。新华社记者 司源 摄

3月的冈比亚，阳光明媚。在这个被称为“微笑海岸”的西非国家，中国援冈比亚医疗队正用专业与爱心，为当地民众带来健康与温暖。

1977年以来，中国已累计向冈比亚派出22批医疗队。记者日前走访位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院，感受到中国第22批援冈比亚医疗队的医生们在诊室和手术台前的忙碌。

自2024年7月抵达冈比亚，这支由10名队员组成的医疗队已累计诊治患者2000余人次，完成手术及手术教学200余台次，其间还积极推广中医诊疗技术。

“他们的表现堪称典范。”医院院长穆斯塔法·比塔耶说，中国医疗队队员认真负责，除提供医疗服务外，他们还积极培训当地医护人员，捐赠医疗设备，帮助医院提升医疗水平。他还说，过去冈比亚不能开展的腹腔镜微创手术，在中国医疗队帮助下，如今已成为医院的常规手术。

在康复科诊室里，医生高士淇仔细查看患者的X光片。确认病情后，他取出银针，熟练地为患者进行膝盖针灸治疗。高士淇轻巧地将银针扎入穴位，患者微微皱眉，但很快放松下来。“我的岳母已经63岁了，过去双膝关节疼痛非常严重，有时都走不了路。自从接受针灸治疗，疼痛明显减轻，走路也比以前轻松了。”患者的女婿埃布里马·巴说。

在手术室里，第22批援冈医疗队队长蔡贵阳在当地医生配合下，为一名不孕症患者实施腹腔镜手术。手术灯下，他精准操作内窥镜，仔细审视显示屏上的图像。周围的冈比亚医学专业学生全神贯注地观察学习，蔡贵阳一边示范，一边指导学生操作仪器。学生们时而低声交流，时而点头记录，中国医生的精湛技术让他们受益匪浅。

“我们的目标不仅是为冈比亚患者提供医疗服务，更是要通过技术培训、人才培养和设备援助，让冈比亚医疗体系具备持续发展的能力。”蔡贵阳说。

过去8个月，除了日常临床诊疗，中国医疗队还多次前往冈比亚城乡社区开展义诊巡诊，为当地民众提供免费的医疗服务，累计服务700余人次。

中国医科大学附属盛京医院还与爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院建立了对口合作，经常举办学术交流、远程培训等。“这种合作关系非常融洽，我们从中国同事那里学到了很多先进的医学技术和管理经验。”比塔耶说。

3月12日，在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院手术室，第22批援冈医疗队队长蔡贵阳（中）准备为一名患者实施手术。新华社记者 司源 摄

3月12日，在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院康复科诊室，医生高士淇为患者进行膝盖针灸治疗。新华社记者 司源 摄

3月12日，患者在位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院门诊诊室前等待就诊。新华社记者 司源 摄

这是3月12日拍摄的位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院（无人机照片）。新华社记者 司源 摄

这是3月12日拍摄的位于冈比亚首都班珠尔的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院（无人机照片）。新华社记者 司源 摄

这是2024年9月13日拍摄的第22批援冈比亚医疗队在冈比亚首都班珠尔开展义诊活动现场（手机照片）。新华社发（第22批援冈比亚医疗队供图）

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部