新华社北京3月13日电 美国12日起对所有进口钢铁和铝征收25%关税，欧盟当天即宣布将对美国部分商品征收反制关税。

随后，美国总统特朗普威胁，一旦欧盟落实这一反制计划，他将加码“惩罚”。欧盟警告，美国对欧盟钢铝产品征收关税“方向完全错误”，如果美方继续挥舞“关税大棒”，欧盟将“像今天一样”迅速回击。

最新民意调查结果显示，多数美国人认为特朗普加征关税的做法将加重美国通货膨胀。

欧盟、加拿大迅速反制

欧盟委员会12日发布公报说，因美国近期对从欧盟进口的钢铝产品征收不合理关税，欧盟决定对价值260亿欧元（1欧元约合1.09美元）的美国商品征收反制关税。

根据公报，欧盟反制关税将分为两部分，旨在对等回应美国对从欧盟进口钢铝产品征收的关税。

第一部分：从4月1日起，重启此前对美国关税的反制措施，以回应美国对欧盟价值80亿欧元钢铝出口造成的经济损害。

第二部分：鉴于价值超过180亿欧元欧盟出口商品受美国新关税政策影响，欧盟将对美国出口商品提出一揽子反制措施，在与成员国和利益攸关方协商后，这部分措施将于4月中旬生效。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，美国近期对从欧盟进口的钢铝产品征收25%关税，欧盟对此“深感遗憾”，这一措施将损害就业，推动价格上涨，扰乱供应链，给欧盟和美国经济带来不确定性。

欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇表示，美国对欧盟钢铝产品征收关税“方向完全错误”。欧盟将继续寻求与美国达成协议，但“我们不会对不合理关税置之不理，也不会回避保护我们合法的经济利益”。

加拿大政府12日也宣布回击美国钢铝关税，将对总计298亿加元（1加元约合0.69美元）的美国商品征收25%的反制关税，所涉及美国商品包括钢铁和铝产品、电脑、运动器材。

3月10日，在加拿大温哥华一家酒类专卖店内，曾摆放美国酒类产品的空货架上放置着支持购买加拿大商品的告示。新华社发（梁森摄）

特朗普威胁加码“惩罚”

美国钢铝关税生效当天，一名记者在白宫问特朗普是否会回击欧盟的关税反制措施，特朗普回答，“当然”，“他们收我们多少税，我们就收他们多少”。

特朗普当天在白宫会晤到访的爱尔兰总理马丁时，称爱尔兰“占美国便宜”。

特朗普称，爱尔兰通过税收等优惠政策抢走美国“制药及其他企业”，损害美国的就业和经济。他还称，如果爱尔兰当初采取这些优惠政策吸引跨国企业时的美国总统是他，他会通过对所有爱尔兰产品征收200%的关税来阻止这种情况。

马丁当场反驳说，爱尔兰在美国也有许多投资企业，双方是互利互惠关系。

欧盟：将继续反制

特朗普日前称，欧盟成立的目的是为了“搞美国”。数月来，欧盟官员希望能够让一向以交易为导向的特朗普回心转意，但事与愿违。

智库德国马歇尔基金会贸易专家彭妮·纳斯认为，特朗普眼下不像是想同欧盟做交易，而是近乎搞“霸权”。“这不是‘给与拿’的互惠，而是‘你得给’。”

欧盟强调，如果特朗普政府继续加征关税，欧盟会出台更多反制措施。欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔12日在新闻发布会上说，如果美方追加关税，“我们将像今天一样迅速而有力地作出回应”，“今天我们已经表明，我们能够迅速、坚定且恰如其分地作出回应”。

美国民众忧心通胀

路透社和益普索集团12日发布的在美联合民调结果显示，大约70%的调查对象预计，特朗普对进口商品加征关税将推高物价，加重民众生活负担。即使在共和党受访者中，也有六成人持这一观点。

特朗普在民生方面的评分尤其低，仅32%的人认可他的表现。61%的人认为，特朗普的当务之急应该是遏制物价上涨。

57%的受访者认为，特朗普的经济政策“飘忽不定”。（记者：陈丹、陈斌杰、丁英华、林威）

(责编：刘叶婷、张悦)