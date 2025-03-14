青铜三足鼎
青铜三足鼎（公元前8世纪），奥林匹亚考古博物馆藏。发现于奥林匹亚遗址，学者推测其为奥林匹亚赛会的祭器，曾作为体育竞技中的奖品颁发给优胜者。在同一时期的中国，青铜鼎也是重要礼器。由此可以看出东西方文明对同类器物的相似重视程度。
“阿伽门农金面具”复制品
“阿伽门农金面具”19世纪复制品（原件制作于公元前16世纪下半叶），原件藏于希腊国家考古博物馆，复制品藏于迈锡尼考古博物馆。面具的发现者认为面具主人为阿伽门农；后经学者考证，面具属于一位迈锡尼国王。
多立克柱式
多立克柱式产生于公元前7世纪，柱身较为粗大、凝重、雄壮，具有凹槽或表面光滑，通常没有底座。代表性神庙：雅典的帕特农神庙。
伊奥尼亚柱式
伊奥尼亚柱式起源于公元前6世纪中叶，通常竖在一个基座上，柱头由一对标志性的涡形装饰置于柱帽之上。代表性神庙：雅典的雅典娜胜利神庙。
科林斯柱式
科林斯柱式起源于古典时代晚期（公元前5世纪末至前4世纪）。柱头以茛苕作装饰，形似盛满花草的花篮。代表性神庙：雅典的奥林匹亚宙斯神庙。
展览中陈列了中国河北邺城出土的十六国时期（公元304年至439年）凹棱柱残件，有学者认为，这种中国柱式可能受到古希腊罗马柱式启发。
“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”展正在首都博物馆举办。展览分为“爱琴文明”“城邦兴起”“古典时代”“文化远播”四部分，展品年代从公元前5800年至公元前1世纪，涵盖古希腊文明各个时期，生动展现古希腊文明的文化风貌和文明成果。本展览为首都博物馆“世界文明交流互鉴”系列展之一，将持续至5月18日。
（图文均为首都博物馆提供）
《 人民日报 》（ 2025年03月14日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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