青铜三足鼎

青铜三足鼎（公元前8世纪），奥林匹亚考古博物馆藏。发现于奥林匹亚遗址，学者推测其为奥林匹亚赛会的祭器，曾作为体育竞技中的奖品颁发给优胜者。在同一时期的中国，青铜鼎也是重要礼器。由此可以看出东西方文明对同类器物的相似重视程度。