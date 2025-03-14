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厮守地热的麦卢卡

霍建明
2025年03月14日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　在新西兰北岛，有这样一座小城，游人无论何时走进，总会闻到一股奇异的味道——火山活动释放的硫黄气味。这便是罗托鲁阿，新西兰地壳最薄的地方之一，坐落于一条火山裂缝上，是名副其实的“火山上的城市”。原住民毛利人因丰饶的地热资源选择在此居住，罗托鲁阿也因此孕育了深厚的毛利文化。

　　怀着对地热奇观的好奇，我们一家人特地来到罗托鲁阿，感受大自然的热情。在怀奥塔普地热公园，地热湖仿佛是地球的“呼吸阀”，每一次喷发，每一阵蒸汽，都是大地的一呼一吸。热气忽而翻腾，笼罩四周，我们置身其中，陷入一片迷雾。片刻后，一阵风吹来，水雾散尽，眼前豁然开朗。湖水湛蓝如海，映照蓝天白云。近处，硫黄等火山矿物质经年侵蚀湖畔，地表逐渐附着层层褶状矿物沉积，呈现白色、褐色和橙黄色的斑驳纹理。这样的奇特地貌，令人联想到电影《指环王》中的“中土世界”。

　　在地热湖附近，我被那些密密生长的绿色植物深深吸引。家人告诉我，它们是新西兰国宝级植物——麦卢卡。对面山岭上，一排排麦卢卡树笔直而坚挺。麦卢卡虽被称作灌木，却常常突破“矮树”界限，长到2至5米，有些甚至能蹿到十几米。过去，毛利人多用麦卢卡树叶制药。从花蕊里提取的花蜜则以其浓郁的香气和独特的抗菌特性，被誉为蜜中的“贵族”，深受世界各地人们的喜爱。

　　麦卢卡年复一年，默默承受着硫黄等火山矿物质刺鼻的“熏陶”，周身灰蒙蒙的，那是一种怎样的痛苦？不可思议的是，恰恰在地热区滚烫的土壤中、在火山石缝间，却始终能看到它倔强的身影，绽放着白色或粉色的小花。它们与地热泉眼保持着默契距离，既不被高温吞噬，又能汲取矿物养分。花季来临时，麦卢卡的芳香穿过硫黄味，吸引蜂鸟流连。

　　这让我想起黄山悬崖边那棵千年迎客松，年年经受风吹、雨淋和暴晒，即使在严寒中，冰雪覆盖全身，这棵古松依然屹立如初，尽显雄姿！无论是麦卢卡厮守着沸腾的地热，还是迎客松在绝壁间孤傲挺立，似乎都印证着老子“道法自然”的智慧，也正如达尔文所揭示的：“只有服从大自然，才能战胜大自然。”

　　《 人民日报 》（ 2025年03月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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