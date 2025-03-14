据新华社伦敦3月13日电 （记者章博宁、郑博非）2025年伦敦书展11日至13日在英国伦敦奥林匹亚展览中心举行。其间，多种中国抗战主题图书亮相。

由人民出版社组织翻译出版的《原上草：乔治·何克的故事》中文版新书发布会12日在书展上举行，《中国挚友》等中国抗战主题图书也同时展出。《原上草：乔治·何克的故事》一书的主角、英国记者乔治·何克为支持中国人民抗战而献出了生命。该书收录了何克的多封家书和报道作品，全面记录和呈现了何克辗转中国多地，积极支持中国抗战的人生经历。该书英文原版作者、何克的外甥马克·艾尔温·托马斯说，何克的事迹之所以伟大，就在于他关爱并尊重他人，并为共同的崇高目标无私奋斗。

人民出版社政治编辑一部主任陈光耀在发布会上说，何克的故事是中英两国友好往来的历史见证，希望通过该书中文版的出版，让更多中国读者认识和了解何克，从而讲好中英交往故事，深化两国传统友谊。

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)