2025柏林国际旅游交易会上，中国丰富的文旅资源受关注——

本报记者 刘仲华 郭梓云

中国展区的传统乐器合奏表演吸引众多参观者驻足。

本报记者 刘仲华摄

2025柏林国际旅游交易会日前在德国柏林举行，170个国家的5800多家展商参展。在中国文化和旅游部组织下，来自北京、上海、浙江、安徽、新疆等地的文旅部门、旅游企业及航空公司等机构的百余名中国代表亮相展会，向全球旅游业界展现中国旅游业的多元魅力与高质量发展新格局。中国丰富的旅游资源和友好的政策措施吸引了全球买家和游客关注。

展现中国旅游多元魅力

展会期间，柏林会展中心组织德国政界和旅游界嘉宾巡访中国展台。柏林市长韦格纳、联合国旅游组织秘书长波洛利卡什维利等对中国展台的丰富展品和创新设计表示赞赏，并手捧蛇年吉祥物在“你好！中国”标识下合影。

伴随着古筝、二胡等传统乐器演奏，很多客商和参观者来到中国展台，参加以“你好！中国”为主题的“2025柏林国际旅游交易会中国馆开幕式”。中国文化和旅游部对外交流与合作局代表郑浩在致辞中表示，中国已形成全球最大的国内旅游市场，也成为国际旅游最大客源国和主要目的地。为推动入境旅游恢复发展，中方持续优化签证和通关政策，极大便利人员往来，吸引更多游客走进中国，感受中国文化的独特魅力。

联合国旅游组织执行主任刘士军表示，2024年全球国际游客人数达14亿人次，中国为全球旅游业复苏和世界经济增长作出重要贡献。联合国旅游组织高度评价中国推动旅游高质量发展和国际合作的努力。随着中国出境游需求的强劲增长，中国游客为多个旅游目的地带来显著经济效益。“今年中国代表团规模超百人，并展现中国丰富的旅游资源和文化魅力，是本届旅游展的一大亮点。中国为全球旅游业发展注入新活力。”刘士军说。

吸引更多游客赴华旅行

巍巍天山，秀美黄山，翠绿竹海，蓝色海岸……中国展台的丰富旅游资源吸引众多业界人士交流洽谈。

在黄山旅游展台，外国客商络绎不绝。“我们希望通过此次展会，充分展示黄山这张中国名片、坚持以文化为纽带、以旅游为媒介，积极推动国际传播、促进国际交流。”黄山旅游发展股份有限公司董事长章德辉表示，黄山旅游积极抢抓政策红利，主动拓展欧洲市场，与德国途易集团等合作，针对欧洲市场推出度假游、观光游和研学游等产品类型，吸引更多游客来黄山休闲度假旅游。

“中国有着悠久历史、美丽景色和热情好客的人民，中国对国际游客的吸引力不断增强。”德国旅游协会主席菲比格表示，除了北京、上海等大城市，中国还有很多对外国人而言相对陌生但同样精彩的旅游目的地，“德国旅游业正迎来新的发展机遇，德国旅游协会希望进一步加强对华合作”。

柏林国际旅游交易会国际业务发展总监斯沃奇说，今年有更多中国企业和机构参展，为客户提供丰富旅行产品。在免签政策加持下，人们随时都可以来一场“说走就走”的旅行。中国持续推进支付便利化等有效举措，也极大增强外国游客赴华旅行意愿。

探讨全球旅游业发展趋势

当前，全球旅游市场呈现积极增长态势。根据世界旅游市场咨询公司发布的《世界旅游监测》数据，2024年全球国际游客人数增长13%，达到2019年水平。参展的业界人士围绕可持续旅游、数字化转型、人工智能及气候变化挑战等议题互动交流，并探讨如何利用科技创新更好改善旅行体验。

据联合国旅游组织估算，旅游业产生了全球8%的碳排放量。展会专门设置了“负责任旅游”展区，来自26个国家的80多家展商展示了相关旅游产品及服务。例如，一家名为“氛围”的旅游行业气候保护组织，与旅行社、航空公司、机场等加强合作，帮助承接商务差旅较多的公司进行二氧化碳核算及定制管理措施，在减少碳足迹的同时节省财务开支。展会还设置奖项，表彰积极推行负责任旅行和可持续旅游业发展的举措。

人工智能在旅游市场中日益受到重视。一家展商带来了一款应用于酒店行业的虚拟助手，可通过人工智能实现通信自动化，从预订到退房的全过程中，能够主动与顾客沟通，解决常见需求。欧睿国际旅游研究高级主管布雷姆纳表示，使用人工智能定制旅行计划，是未来旅游业一大趋势。越来越多企业或个人使用生成式人工智能，制定更加个性化的旅行计划。柏林展览公司首席执行官托比亚斯表示，作为一个行业交流与合作的平台，柏林国际旅游交易会为制定未来旅游业发展方案提供了绝佳机会。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)