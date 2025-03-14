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第三届链博会推介会在伦敦举行

2025年03月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报伦敦3月13日电  （记者许立群）第三届中国国际供应链促进博览会推介会12日在伦敦举行。英国工商界代表高度评价链博会在维护全球供应链稳定、提升全球生产力水平方面发挥的积极作用，表示将积极签约参展。

　　中国贸促会副会长于健龙在推介会上表示，中英两国在金融服务、清洁能源、人工智能等领域的合作正在不断拓展，新合作模式和增长点不断涌现。两国工商界应进一步加强合作，共同维护供应链韧性和稳定，推动双向投资，营造开放、非歧视的营商环境。

　　伦敦金融城市长阿拉斯泰尔·金表示，链博会已成为促进全球供应链稳定、开放、可持续发展的重要平台，伦敦金融城将推动英中企业在金融、数字科技、人工智能等领域的深度合作。

　　英中贸易协会主席古沛勤指出，英中贸协连续两年组织英国企业代表团参展成效显著，充分展现两国合作潜力。近期英中高层互动表明，双边经贸关系健康发展符合双方共同利益。

　　英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里认为，链博会正迅速成为全球贸易和供应链议题的核心对话平台，有助于提升国际合作水平。他强调，供应链不仅是物流路径，更是全球经济安全和技术进步的支柱。

　　第三届链博会将于7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链等展区。目前已有超过200家企业签约参展。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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