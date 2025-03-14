本报记者 叶传增

“我在中国刚看完《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）。太好看了，我向你们强烈推荐这部电影！”走出云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县一家电影院，赵文光迫不及待地给自己的好友们发去消息。

赵文光来自越南安沛省，在中越边境的河口瑶族自治县做跨境贸易，经常往返于中越两国。最近，他在社交媒体上时常看到有关《哪吒2》电影的短视频，精致的画面和精彩的内容让他十分心动。由于电影当时尚未在越南上映，他专门来到河口瑶族自治县的影院一睹为快。“陈塘关的高大城墙、玉虚宫的八卦布局，电影画面充满了中式建筑美学元素，特别壮观。”赵文光说。电影剧情也让他印象深刻：“有趣又感人，尤其是看到哪吒和敖丙合力冲破炼丹炉的那一幕，我激动得差点流下眼泪。”

随着《哪吒2》的火爆“出圈”，河口瑶族自治县迎来一波跨境观影潮。该县滨江国际影城负责人李晟告诉记者，该片在当地上映以来，越南观众占比约为5%。

河口瑶族自治县与越南老街市隔河相望，便利的出入境通关政策、中越密切的交流合作，吸引了不少越南人来到这里工作、学习和生活。河口瑶族自治县中华职教社专职副主任曾河介绍，电影上映期间，职教社组织在当地学习中文的约40名越南籍学员观影。“越南学员看完电影后纷纷表示，《哪吒2》不仅好看，还有助于他们学习中文、进一步深入了解中国文化。”曾河说。

对于跨境观影的现象，红河学院国际语言文化学院越南籍教师何氏锦燕并不意外。“《哪吒2》之所以吸引不少越南游客跨境观影，除了影片本身吸引人，更深层次的原因在于两国日益深化的人文交流。”何氏锦燕表示，越中两国山水相连、文化相通，中国的经典影视剧如《西游记》《三国演义》以及近年来《去有风的地方》等热播剧，都深受越南民众喜爱。中国的影视剧让越南民众更深入了解中国的传统文化、风俗习惯、美景美食，促进了两国人文交流和民心相通。

在红河哈尼族彝族自治州社科联党组书记、主席吴华昊看来，影视作品与地域资源共同推动了中越文化交流互鉴。通过影视剧引流，可以将文化吸引力转化为旅游吸引力，促进跨境旅游的发展。“这里自然风光旖旎，民族文化多样，是中越文化互动交流的窗口。近年来在影视效应的推动下，哈尼梯田、建水古城等文旅资源吸引不少越南游客前来旅游打卡。”吴华昊说。

今年前两个月，从河口口岸入境的越南旅游团共3034个，入境人数达3.29万人次，同比分别增长10.4％和42.67％。特别针对近期入境中国旅游、观影需当天返回的外国旅客，河口出入境边防检查站通过发放口岸通关时间告知卡、开设潮汐通道等举措，提高通关效率，赢得外国游客点赞好评。

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)