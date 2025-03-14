——访厄立特里亚战略研究中心研究员菲克雷耶苏斯

本报记者 沈小晓

“中国经济规模稳步扩大，增速居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率多年保持在30%左右。”近日，厄立特里亚战略研究中心研究员菲克雷耶苏斯·亚玛哈森在接受本报记者采访时如是说。

“改革开放40多年来，中国经济持续快速发展，综合国力不断提升。”菲克雷耶苏斯表示，中国已成为世界第二大经济体，8亿贫困人口全部脱贫。“这样的进步是非凡的，也是史无前例的。中国的发展成就和经验对提振全球发展信心具有重要意义。”

菲克雷耶苏斯注意到，面对全球新一轮科技革命和产业变革机遇，中国加快培育发展新质生产力，赋能高质量发展，通过技术创新推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展。在他看来，这将增强中国的全球竞争力，推动中国从制造大国迈向制造强国，为未来经济增长奠定基础。“中国经济展现强大韧性和蓬勃活力。值得注意的是，中国加快发展新质生产力的努力不仅有助于推动全球经济增长，相关科技创新还将为解决粮食安全问题、应对气候变化等紧迫的全球挑战作出贡献。”

菲克雷耶苏斯表示，中国坚持以科技创新改造提升传统产业，激发数字经济创新活力。中国拥抱低碳经济，推动绿色发展，成为绿色技术领先国家，尤其是中国外贸“新三样”——新能源汽车、锂电池、光伏产品取得的成绩令人印象深刻。他认为，绿色发展已成为中国式现代化的显著特征，中国正成为推动全球绿色低碳技术创新的重要力量，促进全球可持续发展，“这将进一步巩固中国在全球绿色转型中的重要地位”。

中国不断扩大对外开放的相关举措让菲克雷耶苏斯印象深刻。他说，去年9月中方在中非合作论坛北京峰会上宣布，给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，其中包括33个非洲国家。中国还全面取消制造业领域外资准入限制，在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，并提出在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。菲克雷耶苏斯认为，随着中国经济转向高质量发展阶段，与中国的合作将帮助发展中国家特别是非洲国家实现经济增长，并助力这些国家在人工智能、数字互联互通、先进机器人、绿色能源等领域不断取得突破。

近年来，厄立特里亚与中国合作稳步扩大，中国已成为厄立特里亚第一大贸易伙伴，两国合作涵盖农业、教育、卫生、贸易、投资和基础设施等各个领域。菲克雷耶苏斯表示，厄中两国相互尊重、相互信任，期待未来两国进一步挖掘合作潜力，尤其是扩大在绿色能源和可持续发展领域的合作，“厄立特里亚可以从中国发展实践中汲取宝贵经验”。

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)