打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国经济展现强大韧性和蓬勃活力”

——访厄立特里亚战略研究中心研究员菲克雷耶苏斯

本报记者  沈小晓
2025年03月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“中国经济规模稳步扩大，增速居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率多年保持在30%左右。”近日，厄立特里亚战略研究中心研究员菲克雷耶苏斯·亚玛哈森在接受本报记者采访时如是说。

　　“改革开放40多年来，中国经济持续快速发展，综合国力不断提升。”菲克雷耶苏斯表示，中国已成为世界第二大经济体，8亿贫困人口全部脱贫。“这样的进步是非凡的，也是史无前例的。中国的发展成就和经验对提振全球发展信心具有重要意义。”

　　菲克雷耶苏斯注意到，面对全球新一轮科技革命和产业变革机遇，中国加快培育发展新质生产力，赋能高质量发展，通过技术创新推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展。在他看来，这将增强中国的全球竞争力，推动中国从制造大国迈向制造强国，为未来经济增长奠定基础。“中国经济展现强大韧性和蓬勃活力。值得注意的是，中国加快发展新质生产力的努力不仅有助于推动全球经济增长，相关科技创新还将为解决粮食安全问题、应对气候变化等紧迫的全球挑战作出贡献。”

　　菲克雷耶苏斯表示，中国坚持以科技创新改造提升传统产业，激发数字经济创新活力。中国拥抱低碳经济，推动绿色发展，成为绿色技术领先国家，尤其是中国外贸“新三样”——新能源汽车、锂电池、光伏产品取得的成绩令人印象深刻。他认为，绿色发展已成为中国式现代化的显著特征，中国正成为推动全球绿色低碳技术创新的重要力量，促进全球可持续发展，“这将进一步巩固中国在全球绿色转型中的重要地位”。

　　中国不断扩大对外开放的相关举措让菲克雷耶苏斯印象深刻。他说，去年9月中方在中非合作论坛北京峰会上宣布，给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，其中包括33个非洲国家。中国还全面取消制造业领域外资准入限制，在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，并提出在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。菲克雷耶苏斯认为，随着中国经济转向高质量发展阶段，与中国的合作将帮助发展中国家特别是非洲国家实现经济增长，并助力这些国家在人工智能、数字互联互通、先进机器人、绿色能源等领域不断取得突破。

　　近年来，厄立特里亚与中国合作稳步扩大，中国已成为厄立特里亚第一大贸易伙伴，两国合作涵盖农业、教育、卫生、贸易、投资和基础设施等各个领域。菲克雷耶苏斯表示，厄中两国相互尊重、相互信任，期待未来两国进一步挖掘合作潜力，尤其是扩大在绿色能源和可持续发展领域的合作，“厄立特里亚可以从中国发展实践中汲取宝贵经验”。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部