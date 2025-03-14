于运全

当今世界变乱交织，确定性、稳定性成为全球稀缺资源。中国正以自身发展和对外政策的确定性为全球增添稳定性

当今世界变乱交织，确定性、稳定性成为全球稀缺资源。今年中国全国两会期间，国际社会高度关注中国的政策走向。各方普遍认为，中国正以自身发展和对外政策的确定性为全球增添稳定性。

面对地区热点问题，中国提供“冷思考”。中国始终坚持真正的多边主义，以人类前途为怀、人民福祉为念，积极践行中国特色热点问题解决之道。面对俄乌冲突、巴以冲突，中方秉持客观公正立场，坚持为和平而努力。《巴基斯坦观察家报》在中国全国两会期间刊文指出，许多发展中国家期待中国在应对保护主义、推动建立更公平的国际经济秩序方面发挥引领作用。

面对全球发展难题，中国提供“强引擎”。2024年，中国经济实现5%的增长，对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，是150多个国家和地区的主要贸易伙伴。2025年，中国将国内生产总值增长预期目标设定为5%左右，必将继续赋能世界经济、创造合作机遇。中国式现代化行稳致远，得到越来越多国家的认同和借鉴，全球南方携手逐梦现代化成为日益清晰的发展大势。

着眼推动文明互鉴，中国提供“实方案”。应对共同挑战，需要依靠物质的手段攻坚克难，也需要依靠精神的力量诚意正心。中国坚持以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，始终致力于促进不同文明包容互鉴。全球文明倡议的提出，是中国基于自身悠久文明史对世界作出的又一大贡献。当代中国与世界研究院在全球30个主要国家开展的《中国国家形象全球调查（2024）》发现，海外受访者对中国的整体印象持续上升，对中国好感度达到10年来最高水平。

2025年对中国和世界都是一个重要年份，是一个承前启后的关键节点。80年前的中国，作为世界反法西斯阵营的重要力量，为捍卫和平、维护正义付出巨大民族牺牲、作出重大历史贡献。今天的中国坚定做“赋能型大国”，坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，积极践行三大全球倡议，推动构建人类命运共同体，将继续同各国谱写双向奔赴、相互成就的新篇章。

（作者为中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长）

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)