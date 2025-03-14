本报记者

作为世界观察中国、读懂中国的重要窗口，中国全国两会吸引了外国媒体的广泛关注。透过今年的中国全国两会了解中国政策走向，国际舆论更加看好中国经济社会发展潜力，普遍肯定中国为变乱交织的世界带来了宝贵稳定性。

“展现出中国对保持经济增长充满信心”

今年的《政府工作报告》提出，2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右，受到国际舆论高度关注。

阿根廷《号角报》报道说，得益于一系列宏观经济政策，2024年中国成功实现了5%的经济增长目标，增速居世界主要经济体前列。尽管全球经济存在不确定性，但中国对全球经济增长的贡献率保持在30%左右，仍然是世界经济增长的主引擎。

今日欧洲新闻网站报道说，今年的《政府工作报告》聚焦经济稳定、科技创新、环境保护等，彰显中国推动可持续发展的坚定决心。在全球经济疲弱的大环境下，中国将2025年国内生产总值增长预期目标设定在5%左右，综合考虑了国内外形势和各方面因素，兼顾了需要与可能。

新加坡亚洲新闻台网站刊文指出，自2023年以来，中国一直保持5%左右的经济增长目标，在国际贸易紧张和全球不确定性加剧的背景下，“展现出中国对保持经济增长充满信心”。

西班牙《经济学家报》报道说，去年以来，中国经济在一系列宏观调控举措下呈现稳定增长态势。今年中国全国两会提出安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新等具体举措，将进一步释放消费增长潜力，促进内需。

印度《今日商业》杂志报道认为，中国经济增长目标设定具有科学性和现实性。中国政府推动经济持续增长，将为中国式现代化建设奠定基础。

巴西247新闻网报道说，在“十四五”规划收官之年，中国全国两会具有特殊意义，成为“探讨中国经济未来发展以及应对全球性挑战的重要平台”，重申了中国经济韧性及对全球创新领域的贡献。

“推动科技创新成果更多惠及全球南方”

“人工智能+”“具身智能”“6G”……今年中国全国两会期间的这些热词，凸显中国在科技领域的迅速发展。国际舆论认为，中国在科技创新方面展现出巨大潜力。

新加坡《联合早报》报道说，中国人工智能模型、人形机器人等崭露头角，“硬核”科技产业在“十四五”规划收官之年进入收获期，为市场注入了信心。

“科技创新是今年中国全国两会上的一大热门话题。”巴西247新闻网报道说，以宇树科技为代表的中国初创企业在人工智能、机器人等领域展现出强大竞争力。中国政府推出的一系列新举措将加速技术与产业融合，“人工智能+”等创新项目的实施力度将不断加大。

《号角报》在报道中说，中国政府强调推动人工智能发展的重要性，这有助于进一步巩固中国在全球人工智能领域的领先地位。

“中国政府支持人工智能发展的态度鲜明。”《日本经济新闻》报道认为，在今年的《政府工作报告》中，“人工智能”被多次提及，表明中国政府将积极利用人工智能技术促进经济高质量发展。

巴基斯坦《论坛快报》表示，近年来，中国在人工智能、新能源汽车、机器人等新兴科技行业发展迅速。未来，中国将进一步推动可再生能源、电动汽车和节能技术发展，通过人工智能和绿色技术共同推动经济增长。

古巴《格拉玛报》报道说，创新与技术发展在今年中国全国两会期间受到重点关注，“中国正加快从‘制造’向‘创新创造’转变，促进产业结构优化升级，积极推动科技创新成果更多惠及全球南方。”

“为其他寻求建立高效且符合自身国情治理方式的国家提供了有益借鉴”

“扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资”“始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展”……中国全国两会释放出中国将全力推动高质量发展、进一步扩大开放的强烈信号。

巴西《圣保罗日报》报道说，中国全国两会不仅是中国国内的重要会议，也是具有全球影响力的重要会议。对巴西而言，密切关注中国全国两会并积极与中国开展对话，有利于巩固双边贸易、加强科技和环境领域合作。

阿根廷《十二页报》报道说，中国全国两会上提出的相关政策举措反映出中国吸引更多外资、保持经济稳定和工业发展势头的努力，体现了中国致力于创造更具吸引力、更公平的商业环境。

“中国全国两会不仅是中国国家治理的重要机制，还为其他寻求建立高效且符合自身国情治理方式的国家提供了有益借鉴。”尼日利亚《外交官特刊》报道说，各国可以相互学习经验，探索创新，以应对自身面临的挑战。

美国“欧亚评论”网站刊文指出，随着中国国际地位不断上升，“中国全国两会的全球影响力日益提升”。文章指出，面对世界范围内不断加剧的保护主义和“脱钩断链”等种种外部挑战，中国持续拓展贸易伙伴关系、深化共建“一带一路”合作。许多发展中国家也正在寻求学习借鉴中国经验，以应对挑战并推动可持续增长。

尼日利亚《国家报》报道说，作为中国的合作伙伴，尼日利亚关注并研究中国全国两会成果具有重要意义，这有助于更好理解中国在贸易、投资及其他合作议题上的政策方向。中国全国两会不仅阐明了中国经济发展方向与关键目标，也展现了中国从自身经验、本国国情和社会现实出发，开辟中国特色社会主义发展道路的智慧。

“中国正不断为世界和平与发展作出重要贡献。”《格拉玛报》在报道中认为，随着贸易往来和国际合作的不断深化，中国的发展将为全球经济增长和发展路径变革带来更多新机遇。在全球发展面临挑战的背景下，中国全国两会不仅为中国的未来发展作出部署，“也为深化全球南方合作奠定重要基础”。

（本报记者姜波、陈海琪、颜欢、张矜若、邹松、朱玥颖）

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)