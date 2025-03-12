郑韬

岁末年初，全球创新版图再添中国印记：国产开源AI模型DeepSeek-R1以极低训练成本，在自然语言理解等7项核心指标领先全球；105比特超导量子计算原型机“祖冲之三号”成功构建，处理量子随机路线采样问题速度比目前国际最快超级计算机快千万亿倍；宇树科技四足机器人出货量占全球四足机器人出货量的60%以上，我国机器人有效专利占比达全球三分之二。

在单边主义、保护主义大行其道，科技领域“小院高墙”越筑越高背景下，中国科技在短短数年内取得众多举世瞩目的成就，实现从跟跑、并跑到领跑的跃升，原因是多方面的。

一是科技自立自强激发蓬勃活力。习近平总书记强调要大力营造勇于创新、鼓励成功、宽容失败的良好氛围，“让有创新梦想的人能够心无旁骛、有信心又有激情地投入到创新事业中”。近年来我国持续打造更高质量、更富有活力的创新生态系统，政策体系日益完善，资金投入更加多元，企业主体地位不断强化，开放、包容、合作的创新氛围更加浓厚。一个个国家队、一批批年轻人，以自立自强自信的昂扬姿态投身科技创新，“六小龙”“六小虎”等成为科技圈“黑马”。全国政协委员王坚院士表示，中国的年轻人敢于操心人类的未来，要向年轻人致敬。DeepSeek创始人梁文锋表示“要走到技术的前沿，去推动整个生态发展”。

二是产业市场优势带来乘数效应。我国制造业规模占全球三分之一，连续15年保持全球第一。拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，是全球唯一拥有全产业链的国家。在新型储能、微纳制造、分子药物、人形机器人、具身智能机器人等领域布局33家国家级制造业创新中心，突破关键共性技术672项，形成从基础材料到核心零部件再到整机全覆盖的链条体系。14亿人口催生全球最大数字技术应用场景，我国建成超425万个5G基站，10亿5G用户带动微信月活人数超13亿、年均开展远程医疗服务超2500万人次等“数据奇观”，为技术创新提供广阔试验场。

三是人才规模优势迸发强大动能。我国科技人力资源总量超1亿人，每年科学、技术、工程、数学等专业毕业生逾500万人，长期位居全球第一。战略科学家、科技领军人才、青年科技骨干人才梯队逐渐形成，国家实验室、国家重点实验室支撑起强大创新矩阵。各学科最具影响力和高水平国际期刊论文数量、被引用次数位居全球第一。2024年国内发明专利有效量达475.6万件，为全球首个突破400万件的国家。受理PCT国际专利申请达7.5万件，高价值发明专利密度达14件/万人，我国申请人通过海牙协定提交外观设计国际申请4868项，多项数据均居世界前列。

四是参与国际合作共享创新机遇。我国与160多个国家和地区建立科技合作关系，“一带一路”联合实验室总数达70家。“天宫”空间站与17国达成多项国际合作，北斗卫星导航系统已服务全球200余个国家和地区。国际热核聚变实验堆（ITER）、平方公里阵列射电望远镜（SKA）等多个国际大科学计划有力推动相关领域创新。我们还在非洲推广了玉米密植等300多项先进适用技术，带动相关地区农作物平均增产30%至60%。

青山遮不住、毕竟东流去。外部无理打压从未停歇，中国科技创新也永不止步。我们坚信，暴风雨最猛烈的地方，恰恰是“哪吒闹海”“一飞冲天”的舞台。科学技术不应成为编织铁幕的工具，而应当成为普惠共享的财富。我们愿同更多的国家分享创新成果，同大家一起追逐星辰大海。

（作者是国际问题观察员）

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