人民网仰光3月11日电 （记者谢佳君）3月5日，缅甸国家海事局在仰光举办第18届国家级港口设施安全联合演习颁奖仪式。中缅油气管道公司马德岛港从31个参赛港口中脱颖而出获得金奖。

马德岛港港口设施安全联合演习现场。中缅油气管道公司供图

缅甸国家级港口设施安全联合演习是缅甸国家海事局举办的竞赛型演练活动，涵盖多项港口应急措施方面的综合演习，旨在提升港口的应急响应能力。

缅甸第18届国家级港口设施安全联合演习颁奖仪式现场。中缅油气管道公司供图

马德岛位于缅甸若开邦，岛上居民世代以渔业为生。中缅油气管道公司克服自然条件恶劣、当地社会依托差等困难，按预期完成马德岛港口及相应航道建设，并在航道疏浚等技术上创新突破，使海岛渔村变身国际水准的港口。马德岛港于2015年正式开港，成为缅甸境内首座30万吨级原油港口。

缅甸第18届国家级港口设施安全联合演习颁奖仪式现场。中缅油气管道公司供图

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