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南非电力与能源部长展望中南能源合作

2025年03月12日09:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡3月11日电（刘畅） 南非电力与能源部长洛西恩佐·拉莫豪帕日前在接受人民网专访时，详细阐述了南非当前面临的能源挑战及其应对计划。他强调，南非政府在确保能源可负担性、可持续性和安全性的同时，也要应对限电减载（Load Shedding）及国家能源转型带来的挑战。

南非电力与能源部长洛西恩佐·拉莫豪帕接受人民网南非公司记者采访。人民网 刘畅摄

南非电力与能源部长洛西恩佐·拉莫豪帕接受人民网南非公司记者采访。人民网 刘畅摄

2024年12月，南非正式接任二十国集团（G20）轮值主席国，成为首个担任这一重要国际论坛领导角色的非洲国家。拉莫豪帕特别指出，南非加入G20并不仅仅是南非自身的努力，更是整个非洲在全球舞台上发声的体现。他表示，“我们努力确保非洲的特殊机遇和挑战能够被利用，以便将整个非洲大陆的能源问题推向全球议程。”此外，他强调，全球约6.8亿人缺乏电力供应，其中有6亿人居住在非洲，这表明能源不平等问题仍然严重。“我们不能允许世界继续推动这种不平等现象。有效的解决方案必须来自与全球主要经济体的真正合作。”

融资问题是推动可再生能源发展的最大障碍之一，因此确保投资至关重要。“仅仅是为了现代化和扩展现有能源系统的电网，我们预计就需要至少1.4万亿兰特（约合5544亿人民币）。”拉莫豪帕表示，“能源基础设施的升级和扩展需要发达国家的投资支持。”此外，拉莫豪帕还倡导建立“非洲能源超级电网”，以提高各国的资源利用效率。“试想一下，如果南非在能源短缺时可以使用安哥拉的富余电力，而我们又能为像纳米比亚这样受干旱影响的地区供电，这是我们需要打造的未来。”他强调道。

此外，拉莫豪帕在接受人民网采访时表示，南非与全球能源行业的重要参与者——中国之间的合作正在一步深化。

“南非正在与中国国家电网探讨合作，以实现电网现代化并扩大电力传输网络。”此外，中国一些企业也在积极投资南非的微电网项目，并参与南非可再生能源开发，为市场引入创新的融资模式和先进技术。“他们正在取得实实在在的成果，而不仅仅是空谈。”拉莫豪帕表示，“与中国的合作为我们提供了宝贵的技术经验。”

通过创新的融资方式、战略伙伴关系以及建立非洲能源市场的规划，南非正在积极塑造全球能源行业的发展格局。“这不仅是一次变革南非的机会，更是推动整个非洲发展的契机。”拉莫豪帕总结道。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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