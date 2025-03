人民网布鲁塞尔3月11日电 (记者牛瑞飞)近日,由海南省旅游和文化广电体育厅主办,海南航空协办的“All The Sun, All The Fun”海南旅游文化推广交流活动在比利时布鲁塞尔成功举办。本次活动旨在向欧洲市场推广海南自由贸易港的独特魅力,吸引更多游客前往海南,体验这座热带度假天堂的无限精彩。

活动伊始,精彩短片《酷酷的海南》和《海南旅游宣传片》相继展映,向欧洲嘉宾全方位呈现海南丰富的旅游资源、优越的营商环境及海南自由贸易港的最新发展。高清画面生动展现碧海蓝天、细腻沙滩、葱郁雨林与独特的文化风情,让与会者仿佛置身于这片阳光明媚的度假天堂,沉浸式感受海南的无限魅力。

三亚市旅游发展局和三亚凤凰国际机场分别进行了专题推介,重点介绍三亚作为国际旅游胜地的最新旅游产品、基础设施升级及便捷的航线网络。作为海南重要的国际航空枢纽,三亚凤凰国际机场正持续拓展国际航线布局,吸引全球游客,助力海南自由贸易港建设,为区域经济发展注入强劲动力。

本次活动的协办方,海南航空布鲁塞尔办事处总经理李蒙在致辞中表示:“自2006年7月起,海南航空正式开通北京—布鲁塞尔航线,至今已连续安全运营近19年。目前,海南航空已开通北京、深圳、上海至布鲁塞尔的直飞航线,每周运营航班达14班次,为中比两国在经济、旅游、教育、文化等领域的合作提供了便捷的‘空中桥梁’。”现场还通过品牌宣传片全面展示海南航空的国际航线网络布局及五星服务品牌,充分展现海南航空在航线规划与产品创新方面的最新成果。

活动特别设置幸运抽奖环节,海南航空为获奖嘉宾送出比利时至中国的免费往返机票,让幸运观众有机会亲身体验海南的热带风情。此外,在自由交流环节,与会嘉宾围绕海南旅游的发展前景展开深入探讨,并品尝特色茶点,进一步感受海南的独特韵味。

此次推广交流活动不仅加深了欧洲市场对海南的了解,也为海南旅游业与欧洲业界搭建了更紧密的合作桥梁。未来,海南航空将持续拓展国际航线网络,依托海南自由贸易港的政策优势,吸引更多国际游客前往海南,沉浸式体验阳光、沙滩、美食与文化交融的独特魅力。

(责编:刘洁妍、杨牧)