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“中瑞水彩画展”在斯德哥尔摩中国文化中心举办

2025年03月12日09:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩3月11日电 （记者殷淼） 日前，“中瑞水彩画展”在斯德哥尔摩中国文化中心拉开帷幕，瑞典艺术家及众多艺术爱好者120余人齐聚一堂，共享这一跨越时空的艺术盛宴。

“中瑞水彩画展”开幕式现场。斯德哥尔摩中国文化中心供图

“中瑞水彩画展”开幕式现场。斯德哥尔摩中国文化中心供图

此次画展汇聚了中国著名艺术家、教育家古元（1919—1996）的经典水彩作品，以及14位居住在瑞典当代艺术家的精彩创作。古元的作品深深扎根于中国水墨传统，无论是描绘苍茫山水还是日常街景，笔触间尽显诗意与人文关怀，每一幅都宛如人与自然对话的深情诗篇。与之交相辉映的瑞典当代艺术家的作品，则以水为媒介，大胆进行实验性突破，极简的几何构图融为抽象的流动形态，克制的薄涂与率性的肌理碰撞出独特的艺术火花。

策展人玛利亚·隆德伯格介绍画展。斯德哥尔摩中国文化中心供图

策展人玛利亚·隆德伯格介绍画展。斯德哥尔摩中国文化中心供图

此次展览策展人之一的玛利亚·隆德伯格表示，随着全球化的发展，艺术家们通过各种平台进行文化交流，促进了不同文化之间的相互理解和尊重。

来宾在观赏水彩画作品。斯德哥尔摩中国文化中心供图

来宾在观赏水彩画作品。斯德哥尔摩中国文化中心供图

参展艺术家们对画展给予高度评价，认为把中瑞两国的水彩画联合展出，是一件十分有意义的活动，显示了艺术价值的共通性和艺术影响的广泛性，是一场难得的跨文化交流和审美体验，希望中瑞艺术家有更多的交流互鉴活动和艺术共享机会。

来宾在观赏水彩画作品。斯德哥尔摩中国文化中心供图

来宾在观赏水彩画作品。斯德哥尔摩中国文化中心供图

据介绍，此次展览从3月7日开始，将持续至4月25日结束。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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