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中企承建的阿根廷马里亚纳盐湖工厂正式投产使用

2025年03月12日08:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢、布宜诺斯艾利斯3月10日电 （记者陈海琪、许放）阿根廷萨尔塔市消息：日前，中铁十局承建的阿根廷马里亚纳盐湖工厂正式投入使用，启用仪式在阿根廷萨尔塔省萨尔塔市工业园区举行，中国驻阿根廷大使王卫以视频方式线上出席投产仪式并致辞。

图为阿根廷马里亚纳盐湖工厂。中铁十局拉美分公司供图

图为阿根廷马里亚纳盐湖工厂。中铁十局拉美分公司供图

阿根廷萨尔塔省省长古斯塔沃·萨恩斯在启用仪式上表示，马里亚纳盐湖项目是萨尔塔省锂产业化进程的重要组成部分，不仅推动了萨尔塔省经济发展，还创造了11600多个直接和间接就业机会，对萨尔塔矿业产生了深远的变革性影响。

据中铁十局相关负责人表示，马里亚纳盐湖项目位于阿根廷萨尔塔省境内，距离省会萨尔塔市约479公里，是该地区最具开发潜力的盐滩之一。项目自2022年5月开工以来，中铁十局项目管理团队克服困难和挑战，提前10个月完成马里亚纳盐湖项目土方施工，顺利完成各项既定节点目标。工厂投产后，将实现年产2万吨的氯化锂的目标，有效带动阿根廷萨尔塔省就业，优化当地商业模式和基础设施建设，推动中阿两国在新能源和绿色发展领域的合作。

图为阿根廷马里亚纳盐湖工厂。中铁十局拉美分公司供图

图为阿根廷马里亚纳盐湖工厂。中铁十局拉美分公司供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

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