人民网里约热内卢3月10日电 （记者时元皓）西班牙港消息：当地时间3月10日，由中国铁建（加勒比）有限公司承建的特立尼达和多巴哥西班牙港总医院中心楼再开发项目（简称“西班牙港总医院项目”）举行落成揭幕仪式。特多总理基思·罗利等特方政要、中国驻特多使馆临时代办杨晗等出席仪式。

西班牙港总医院中心楼再开发项目主要建筑。石凯摄

“西班牙港总医院承载着生命的重托和健康的使命，是方便群众看病就医、保障人民生命安全和身体健康的重点民生工程。”罗利在揭幕仪式上高度赞扬了中国铁建团队，他表示，中企不仅技术实力过硬，而且具备优秀的履约精神。在物资运输受阻、供应链紊乱等诸多挑战下，凭借专业能力和坚定信念顺利完成了项目。

特多总理基思·罗利（右二）等特方政要、中国驻特多使馆临时代办杨晗（左一）等出席西班牙港总医院项目揭幕仪式。中国铁建（加勒比）有限公司供图

西班牙港总医院项目位于特多首都西班牙港的城市核心区，项目旁的旧建筑为该医院原址，始建于1854年，2018年时受强震影响而结构受损，当地政府此后决定采用现代建筑取代旧建筑。项目于2023年5月开工，建筑面积约3.58万平方米，床位540张，并配置有设备先进的手术室、检验室和重症监护室等，启用后将成为特多规模最大、功能最全、设施最好的现代化综合性医院，进一步提升特多医疗水平。

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