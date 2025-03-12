人民网华沙3月11日电 （记者禹丽敏）日前，罗马尼亚布加勒斯特大学孔子学院应邀参加布加勒斯特理工大学举办的国际科技展。来自法国、德国、土耳其、刚果等多个国家的使馆、文化机构和科技企业参展，旨在通过展示丰富多样的科技产品与文化成果，促进国际交流与合作。

布加勒斯特大学孔子学院现场展览以菏泽牡丹为主题，吸引众多游客驻足观赏。展位上陈列了精美的牡丹刺绣、剪纸和国画等作品，每一件都展示了精湛的中国传统技艺。游客们赞叹这些作品的细腻与美丽，纷纷拿出手机拍照留念，甚至询问如何学习这些传统工艺。一位游客兴奋地表示：“这些牡丹作品太美了，仿佛能闻到花香，感受到春天的气息！”

展位现场。布加勒斯特大学孔子学院供图

展览正值罗马尼亚迎春花节，国际中文教师志愿者潘婧颖向游客们介绍了国家非物质文化遗产——福建泉州的簪花文化。布加勒斯特大学孔子学院供图

除了牡丹文化的展示，老师们还向游客介绍了中国书法和文房四宝的悠久历史以及福建泉州的簪花文化。现场设置了书法体验区，老师们手把手教学如何握笔、行笔，吸引了众多游客的参与。许多游客在老师的指导下，写下了各种各样的“福”字，寓意着对春天的美好祝愿。

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