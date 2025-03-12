新华社华盛顿3月11日电（记者熊茂伶 林威）据美国时政新闻网站Axios报道，美国白宫11日在一份声明中说，美方计划对加拿大进口的钢铝产品加征的25%额外关税将不会生效。

白宫发言人库什·德赛在声明中说，在美国总统特朗普威胁要动用行政权力对加拿大实施高达50%巨额关税后，加拿大安大略省省长福特当天在与美国商务部长卢特尼克对话后表示，将放弃对出口到美国三个州的电力加征25%的附加费。

德赛还表示，根据特朗普此前的行政令，从3月12日午夜起，针对所有贸易伙伴的25%钢铝关税将正式生效，且“不设任何例外或豁免”。

特朗普11日在社交媒体上说，美国将对从加拿大进口的钢铝产品加征25%关税，令其总税率提升至50%，相关措施将于12日生效。此举是回应加拿大安大略省政府宣布对出口到美国密歇根州、明尼苏达州和纽约州的电力征收25%的附加费。

11日下午，福特和卢特尼克发布联合声明说，安大略省政府同意暂停对向美国三个州出口的电力征收25%的附加费，福特将于13日前往美国华盛顿与卢特尼克会面讨论关税事宜。

美联社报道说，在美加之间持续不断的贸易战背景下，11日形势的升级和降温进一步加剧了人们对特朗普加征关税将如何影响两国经济的不确定感。

(责编：刘叶婷、张悦)