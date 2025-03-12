新华社里斯本3月11日电（记者荀伟）葡萄牙总理蒙特内格罗在11日举行的议会信任投票中未能获得多数议员支持，其领导的政府面临辞职。

葡萄牙议会当天共有224名议员参与投票，蒙特内格罗仅获得来自社民党、人民党和自由倡议党的87张信任票。

根据葡萄牙宪法，政府未通过议会信任投票则必须辞职。葡萄牙总统德索萨将宣布解散议会并提前举行选举。德索萨此前曾表示，选举可能于5月11日或18日举行。蒙特内格罗政府在此期间将进入看守状态，仅处理必要和紧急事务。

据葡萄牙媒体报道，蒙特内格罗上任不到一年，因其家族控股企业涉嫌利益冲突丑闻而陷入困境。为“避免制度恶化和影响政治稳定”，蒙特内格罗提出进行议会信任投票。

葡萄牙上一次议会选举于2024年3月举行，社民党领导的民主联盟获得80个议席，社会党获得78席，极右翼政党“够了”党获得50席。担任社民党主席的蒙特内格罗同年4月就任葡萄牙总理。这是社民党自2015年以来第一次执政。

(责编：刘叶婷、张悦)