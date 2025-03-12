新华社耶路撒冷3月11日电（记者陈君清 王卓伦）以色列总理办公室11日发表声明说，以色列国防军代表当天在黎巴嫩南部纳古拉与美国、法国和黎巴嫩代表就以黎临时边界“蓝线”等问题举行会谈。

声明说，会谈决定成立三个联合工作组，旨在稳定该地区局势。工作组将重点关注三个问题：以军在黎巴嫩南部控制的五个据点，“蓝线”及其他争议地点问题，被以方扣押的黎巴嫩人员。

声明还说，在与美方协调后，以色列同意释放5名被其拘押的黎巴嫩人。

黎以停火协议于2024年11月27日生效，截止日期为2025年2月18日。根据协议，黎巴嫩真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以方停止对黎境内的军事打击。以军将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体。2月17日，以色列多家媒体援引以官员的话报道，以军将在18日撤军期限到期后，继续驻留黎巴嫩南部5个据点。黎巴嫩领导人2月18日重申，要求以色列全面撤出黎巴嫩被占领土。

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