新华社北京3月11日电 乌克兰武装部队总司令亚历山大·瑟尔斯基10日说，在俄罗斯库尔斯克州的数以千计乌军部队没有被包围的风险。但他同时暗示，乌军部队正在撤离。

时值美国与俄罗斯开启谈判之际，俄军上周末从多个方向在库尔斯克州发起大规模进攻，寻求分割包围乌军部队。一些军事分析师认为，库尔斯克之战进入“最后阶段”。

全线进攻

瑟尔斯基10日说，俄军投入大量兵力，但遭受严重人员和装备损失。他已决定向库尔斯克州乌军部队增援必要人力和设备，包括电子战设备和无人机。

按照路透社说法，瑟尔斯基一边表示形势尽在掌控中，一边暗示乌军正在撤离，说“部队正及时采取措施，机动到有利于防守的阵地”。

据路透社和英国《每日电讯报》报道，至多一万乌军面临被包围威胁。为避免更大损失，乌军高层正考虑撤退。

一些俄罗斯军事博主披露，俄军从数支特种部队、空降兵部队等抽调人员组成突击队，潜入一条被乌克兰关闭的地下天然气管道，在直径不到1.5米的管道内爬了大约15公里，潜入乌方控制的苏贾镇附近，在管道内埋伏多日后，于8日切开口子，从乌军后方发起突袭。俄军主力部队随后全线发起进攻。

这条管道原本经由乌克兰向欧洲供应天然气，今年1月被乌方关闭。苏贾是乌军在库尔斯克州占领的主要地区，也是这条管道的一个主要传输站和计量站。

乌军总参谋部8日晚证实俄军通过天然气管道发动袭击，称无人机侦察发现后阻拦、消灭了这些俄军部队。有俄罗斯军事博主怀疑突袭是否成功，理由是后勤跟不上。

现阶段难以断言这次突袭的效果，但多家西方媒体8日报道说，在俄军持续进攻下，乌克兰在库尔斯克州面临失败。俄军8日宣布在库尔斯克州夺回苏贾以北和西北方向4座村庄。9日俄军又夺回3座村庄。

最后阶段？

俄罗斯军事博客“两个少校”10日写道，俄军部队正从至少7个方向挺进，以架起库尔斯克“大锅”。生于乌克兰的亲俄军事博主尤里·波多利亚卡说，乌军部队被困在多个“口袋”里。俄军穿插得太快，他有点跟不上战线推进的速度。

俄军同时攻入与库尔斯克州接壤的乌克兰苏梅州，宣布占领靠近俄乌边界的诺文科村。那里距离乌军一条主要补给线只有几公里。乌方称已消灭相关俄军部队。

1月16日，在俄罗斯库尔斯克州利戈夫，一名男子清理在乌克兰军队袭击中受损的房屋附近的垃圾。新华社发（弗拉基米尔摄）

接近俄国防部的俄军事博主“里巴尔”10日写道，俄军部队进入乌境内，沿俄乌边界迂回包抄，试图切断连接库尔斯克州和苏梅州的一些主要道路。

按照克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫的说法，俄方尚未设定彻底收复库尔斯克州领土的具体期限。但在俄军事博主叶夫根尼·波杜布内看来，库尔斯克之战“到了最后阶段”。

乌克兰知名军事记者尤里·布图索夫9日写道，在库尔斯克州继续打下去，对乌克兰而言不再有战术价值。

路透社说，随着春季降临，冻土开化，路面泥泞不堪，俄军攻势令乌军处境严峻：应该从库尔斯克州撤退吗？如要撤退，能否在俄军火力压制下有序完成？

配合谈判

去年8月，乌克兰突袭库尔斯克州，一度占领大约1300平方公里土地。在乌方看来，这将成为今后与俄罗斯谈判的重要筹码，且可迫使俄方从顿巴斯前线调兵回援。然而，俄方似乎未受干扰，继续猛攻顿巴斯地区。

一些分析师说，鉴于乌方把大量精锐部队投入库尔斯克战场，俄罗斯有意慢慢消耗乌军有生力量，逐步收复失地。路透社报道，截至2月中旬，俄罗斯已经夺回库尔斯克州至少800平方公里土地。

战场之外，美国总统唐纳德·特朗普自2月12日与俄总统弗拉基米尔·普京通电话以来，撇开欧洲和乌克兰，与俄罗斯直接对话，寻求改善双边关系和结束俄乌冲突。

2月28日，美国总统特朗普（中）在首都华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。特朗普2月28日与到访白宫的泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。新华社记者胡友松摄

与此同时，特朗普政府向乌克兰施压，试图迫使乌方接受向美国提供矿产资源开采权的协议。特朗普2月28日在白宫与乌总统弗拉基米尔·泽连斯基大吵一架后，宣布美国暂停对乌军事援助、暂停同乌方共享情报。

美国《纽约时报》10日报道，美国暂停共享情报，对库尔斯克州乌军部队的影响尤其严重。一名不愿公开姓名的美军高级官员说，这让乌方前线部队更难在库尔斯克州侦察和打击俄军部队，乌军打击高价值目标的能力受到限制。一些俄罗斯媒体说，这在一定程度上导致乌军战场态势感知能力弱化，对俄军攻势措手不及。

特朗普7日说，鉴于俄罗斯眼下在战场上“猛烈打击”乌克兰，他强烈考虑对俄实施包括针对银行业在内的大规模制裁以及加征关税，以向俄方施压达成停火和最终和平协议。9日，他宣布美国已恢复与乌克兰共享情报。在他看来，定于11日在沙特阿拉伯举行的美乌会谈将是焦点，相信乌克兰会签署矿产协议。（胡若愚）

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