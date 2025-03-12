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全球瞭望｜雷诺CEO：在汽车行业欧洲应向中国学习

2025年03月12日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎3月11日电（记者李文昕）法国《法兰西西部报》近日发表题为《雷诺集团负责人卢卡·德·梅奥：“中国人教会了我们什么”》的报道说，法国汽车制造商雷诺集团首席执行官梅奥日前公开呼吁，面对中国强劲发展势头，在汽车行业，欧洲应当转变思维方式，向中国学习，以避免彻底落后。

　　报道援引梅奥近期在卢森堡举行的一场行业论坛上的发言说，在汽车行业发展方面，中国现在“手握方向盘”，而欧洲“坐在乘客位置”，路线图不再由欧洲掌握，至少在短期内如此。

　　梅奥指出，目前欧洲仅控制着10%的电池生产，90%的锂精炼产能在中国。欧洲建设充电基础设施的速度也慢了很多。

　　梅奥表示，欧洲市场对电动汽车需求不足，因为欧洲产的电动汽车竞争力不强，比中国车售价更高，而欧洲民众的购买力跟不上。

　　梅奥表示，汽车向电气化发展是有利趋势，“我们不会再回到过去了”。欧洲应采取虚心态度，建立新的联系，与中国制造商合作，从他们的方法中汲取灵感，并尝试预测新的技术革命方向。

　　梅奥说，中国车企知道如何快速前进，有能力在两年内开发出新车型并投入市场。欧洲应向中国企业学习更快地设计和制造，雷诺决定在上海建立一个研发中心，“这将使我们能够在两年内在欧洲开发出一款小型电动汽车”。

(责编：刘叶婷、张悦)

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