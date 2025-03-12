新华社伦敦3月11日电 综述｜北海撞船事故引发生态环境担忧

新华社记者郭爽

英国海岸警卫队10日发布公告说，“史丹纳完美”号油轮和“再会”号货轮在英国东约克郡附近的北海海域相撞，导致这两艘分别装载大量航空煤油和有毒化学品的船只起火。多家媒体的视频画面显示，事故现场可见大量黑色浓烟。

这张3月10日的视频截图显示的是，救援人员在英国英格兰东北部附近海域的事故现场进行救援。新华社/美联

目前有关方面尚未公布燃油燃烧和泄漏的具体情况，英国海岸警卫队当天表示正评估可能的应对措施。不少生态环境专家指出，这一事故对当地环境影响“可能十分严重”，将对当地野生动物造成“毁灭性”危害并长期持续。

燃油和有毒化学品引发担忧

美国军方发言人10日对媒体表示，涉事油轮“史丹纳完美”号由美国海军军事海运司令部短期租用。油轮运营方克罗利公司当天发表声明说，该油轮载有22万桶航空煤油，撞击造成装载航空煤油的货舱破裂，引发船上火灾。

实时船舶追踪网站“海上交通”的信息显示，涉事货轮“再会”号悬挂葡萄牙国旗。据《劳埃德船舶日报》报道，它载有不明数量的酒精以及15个集装箱的氰化钠等化学品。货轮的船东恩斯特·鲁斯公司表示，两艘船都遭受了“严重损坏”。

英国政府针对氰化钠的事故管理指南介绍，氰化钠遇到水、潮湿空气、酸和酸式盐后会释放剧毒的氰化氢烟雾，此外在受热分解时会释放出含有氰化氢和氮氧化物等有毒害物质的烟雾。

英国首相基尔·斯塔默的发言人表示，现场情况“让人极其担忧”。

尽管目前缺乏事故对环境影响的准确评估，但多个环保组织和有关专家已表示严重担忧。英国埃克塞特大学研究人员保罗·约翰斯顿说：“随着有关这些（涉事）船只所载物品的更多信息浮出水面，我们极为担心这些化学物质可能对海洋生物造成的多重毒害。”

英国东英吉利大学生态学名誉教授阿拉斯泰尔·格兰特说，航空煤油蒸发很慢，它含有高达25%的芳香烃，这类物质毒性较大，并且在环境中分解缓慢。因此，航空煤油泄漏比等量的原油泄漏更令人担忧，需要对其造成的环境风险进行更详细的评估。

不过专家指出，这一事件对环境的影响还取决于多种因素，如事故发生地点周围的海况和气候条件，以及清理污染物的速度等。英国卡迪夫大学地球与环境科学学院教授蒂亚戈·阿尔维斯表示，此次碰撞事故的调查“可能持续数月”，目前对泄漏进行监控并避免较重质的船用燃料油流入海洋至关重要。同时，对事故中泄漏的航空煤油进行更详细的数学建模和量化分析将有助于清理团队了解燃料扩散速度。

可能长期危害野生动物

东约克郡海岸是海鹦、刀嘴海雀、塘鹅等多种海鸟的主要栖息地，许多鸟类在筑巢季节前正聚集在近海，该区域还有大量海豹、海豚和其他鲸类动物。不少专家指出，这一事件可能会对当地野生动物产生“毁灭性”影响并持续多年。

约克郡野生动物信托基金会运营总监马丁·斯莱特表示，如果泄漏污染物进入附近的亨伯河，将会“毁灭性”打击河口的野生动物，包括重要的鱼类资源、数以万计在滩涂上过冬和迁徙的鸟类等。

英国谢菲尔德大学海洋生态与保护专家汤姆·韦布说，约克郡海岸和亨伯河口的野生动物具有“重要的生物、文化和经济意义”。一年中的这个时节对许多迁徙物种来说至关重要，污染还会对海洋食物链产生长期影响。

世界海洋保护组织英国分部执行董事雨果·塔格霍尔姆警告说，这起事故可能会对环境造成长期影响，即使污染事件过去，“悲剧仍会继续上演”。他举例说，墨西哥湾漏油事件发生8年后，该海域的宽吻海豚仍然表现出肺病迹象。

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