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波兰副总理：候任美国大使对波政府发号施令“太荒谬”

2025年03月12日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社华沙3月11日电（记者张章　张琨）波兰副总理兼数字化部长克日什托夫·加夫科夫斯基11日说，美国驻波兰大使还未上任就对波兰政府发号施令，这种做法实在“太荒谬”。

　　候任美国驻波兰大使汤姆·罗斯10日在社交媒体上说，波兰计划推出“自我毁灭的”数字税“不太聪明”，那只会伤害波兰和美波关系，因为美国总统特朗普将会“对等报复”。他呼吁波兰废除数字税以避免后果。曾任《耶路撒冷邮报》首席执行官和特朗普顾问的罗斯2月6日被任命为美国驻波兰大使。

　　加夫科夫斯基11日在接受泽特电台采访时说：“我感到惊讶，美国大使还没上任就对波兰政府发号施令，告诉我们不能做某件事……这实在是太荒谬了。”

　　他说，目前波兰数字税立法工作仍处于初步磋商阶段，其目的是为国家预算带来更多税收以促进技术和数字化发展，而且这项立法并非针对美国公司。数字税在法国、西班牙等多个欧洲国家已经实施。“为什么其他国家可以征收数字税，而波兰就不行？”

　　“大型跨国公司在波兰与在西方国家应该缴纳相同的税款。无论是大使、政客，还是企业高管，都没有权力告诉波兰政府该做什么、不该做什么。”

　　这是近日波兰和美国又一次公开争执。此前，围绕美国太空探索技术公司的“星链”卫星系统在俄乌冲突中的作用，波兰外长西科尔斯基与该公司首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上发生争执。美国国务卿马尔科·鲁比奥也加入“战局”，称乌克兰要没有“星链”早就输了。波兰总理图斯克10日就此表示，美国应对包括弱小伙伴在内的各方给予“尊重”，而非表现“傲慢”。

(责编：刘叶婷、张悦)

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