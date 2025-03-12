浙江绍兴市仓桥直街

全长1.5公里的浙江绍兴市仓桥直街历史街区，由河道、民居、道路三部分组成，是绍兴古城的重要组成部分。街区河道两侧民居多为清末民初建筑，集中反映了当地建筑特色和历史风貌。2003年，仓桥直街历史街区荣获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护优秀奖。图为仓桥直街景色。

绍兴市越城区菲索幼儿园新西兰籍园长 布伦登·里奇摄