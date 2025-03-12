山西大同古城
山西大同古城是中国现存较为完整的一座古代城垣，基本保存了唐宋时期的“里坊式”城市布局。古城内阁楼牌坊和四合院落交相辉映。图为大同古城内一处古建筑的飞檐近景。
山西农业大学美国籍教师 哈珀·罗斯摄
江西婺源县思溪村
江西婺源县思溪村始建于南宋，现保留百余幢以明清商宅和官邸为主的古建筑。近年来，婺源因地制宜发展乡村旅游，探索形成整体搬迁、异地安置、民宿开发等经验做法，活化保护古建筑，留住历史记忆。图为思溪村远景。
东华理工大学加纳籍留学生 摩西·阿瑟·拜杜摄
浙江绍兴市仓桥直街
全长1.5公里的浙江绍兴市仓桥直街历史街区，由河道、民居、道路三部分组成，是绍兴古城的重要组成部分。街区河道两侧民居多为清末民初建筑，集中反映了当地建筑特色和历史风貌。2003年，仓桥直街历史街区荣获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护优秀奖。图为仓桥直街景色。
绍兴市越城区菲索幼儿园新西兰籍园长 布伦登·里奇摄
重庆铜梁区安居古城
重庆铜梁区的安居古城历史悠久，城中错落的树木与古朴的建筑相互映衬，宛如一幅水墨画，静谧而悠远。图为被晨雾笼罩的安居古城。
重庆大学俄罗斯籍留学生 基拉·穆什尼科娃摄
云南临沧市翁丁村
云南临沧市翁丁村是一个有着400多年历史的佤族村寨。村内保留了佤族传统干栏式草顶叉叉房风貌，远离城市喧嚣，被誉为“中国最后的原始部落”。图为翁丁村一隅。
云南师范大学美国籍留学生 玛铁·铁林摄
上海松江区泗泾古镇
百年上海，千年泗泾。上海松江区泗泾古镇是松江下塘历史文化风貌区的重要组成部分。古镇沿河民居留存有数段百余米烟雨长廊，呈现出泗泾水乡古镇特有的建筑风貌。图为泗泾古镇烟雨长廊一角。
上海松江区俄罗斯籍居民 飒 纱摄
古镇老街承载着千年文化记忆，向世人展示着中国深厚的历史文化底蕴。许多外国友人被其魅力所吸引，用镜头记录下一幅幅美丽画卷，循着岁月的沉淀，感受中华文明之美。
（本报记者田泓、刘军国、杨文明、张博岚、刘新吾、王丹采访整理）
《 人民日报 》（ 2025年03月12日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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